Ο Νίκος Κουρκούλης και η μεγάλη περιοδεία στην Αυστραλία για τον Ελληνισμό της Ομογένειας

Ο Νίκος Κουρκούλης και η μεγάλη περιοδεία στην Αυστραλία για τον Ελληνισμό της Ομογένειας

Ο σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής Νίκος Κουρκούλης, με τη μοναδική αυθεντική φωνή που έχει χαράξει ανεξίτηλα πλέον το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι, επιστρέφει στην Αυστραλία για μία σειρά εμφανίσεων που υπόσχονται να μείνουν αξέχαστες!

Ύστερα από 7 ολόκληρα χρόνια, ο Νίκος Κουρκούλης ξανασυναντά τους Έλληνες της ομογένειας με τέσσερις μοναδικές

εμφανίσεις:

05/09 – Brisbane – Mansfield Venue

06/09 – Adelaide – Convention Centre

12/09 – Sydney – Diamond Venue

13/09 – Melbourne – Trak Lounge

Η βαθιά και εκφραστική φωνή του, που έχει ερμηνεύσει μερικές από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες της ελληνικής δισκογραφίας, θα ζωντανέψει ξανά μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συναίσθημα, ένταση και γνήσιο λαϊκό ελληνικό χρώμα. Με μεγάλες επιτυχίες

όπως «Τα παιδιά των φαναριών», «Πήρες της ζωής μου τα φεγγάρια», «Τόσα Δειλινά», «Μέρα με τη μέρα», «Παίζεις με τη φλόγα», «Κίνδυνος», «Ποια είσαι εσύ» και πολλές ακόμα, ο καλλιτέχνης υπόσχεται βραδιές γεμάτες νοσταλγία και αληθινή ελληνική διασκέδαση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει αυτή η περιοδεία για τον Νίκο Κούρκουλη, μιας και ο ίδιος δηλώνει:

«Αυτή η περιοδεία δεν είναι απλώς συναυλίες. Είναι μια ζεστή επανένωση με φίλους, συγγενείς και συμπατριώτες που με στηρίζουν και μου δείχνουν την αγάπη τους εδώ και 30 χρόνια!»

Οι εμφανίσεις αυτές αποτελούν μια γιορτή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ένα ταξίδι γεμάτο μνήμες, συγκίνηση, χαρά και έντονο ρυθμό – μια εμπειρία που κανείς δεν πρέπει να χάσει!

Πληροφορίες και προπώληση:

https://linktr.ee/kourkoulis.australia