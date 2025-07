O οίκος Armani beauty υποδέχεται το καλοκαίρι με ένα μοναδικό beach takeover. H παραλία του 91 Athens Riviera «ντύνεται» στα χρώματα του concept Armani Mare και μετατρέπεται σε έναν μοναδικό all summer long προορισμό για όσους αναζητούν έναν πολυτελές καλοκαιρινό spot στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, για ολόκληρη την καλοκαιρινή σεζόν του 2025. Το beach takeover εγκαινιάστηκε με το απόλυτο καλοκαιρινό event, κατά τη διάρκεια του οποίου ο οίκος Armani beauty υποδέχτηκε τους προσκεκλημένους του δίπλα στη θάλασσα, και χάρισε δύο ημέρες γεμάτες ξεχωριστές εμπειρίες.

Το Armani Mare αποτελεί θεσμό για τον Armani beauty και κάθε χρόνο προσκαλεί τους φίλους αλλά και το κοινό του οίκου να απολαύσουν το φως και τη laidback διάθεση του καλοκαιριού. *H pool area και η παραλία του 91 Athens Riviera, του υβριδικού μοντέλου, που συνδυάζει Members’ Club και Resort, μεταμορφώθηκαν σε έναν μαγευτικό προορισμό, που έδωσε τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να ανακαλύψουν τον κόσμο του Armani beauty.

Το διήμερο event ξεκίνησε την 1η Ιουλίου με ένα private dinner, δίπλα στη θάλασσα, που διοργάνωσε η ομάδα του οίκου Armani beauty και επιμελήθηκε η ομάδα του Barbarossa Athens, για εκπροσώπους των σημαντικότερων έντυπων και ψηφιακών τίτλων της χώρας αλλά και μεγάλες συνεργασίες του στους βασικούς άξονες, το άρωμα και το μακιγιάζ.

Το Armani Mare beauty pop up προσέφερε μία πλήρη εμπειρία μακιγιάζ, αφιερωμένη στο iconic Armani Glow look αλλά και στις καλοκαιρινές makeup τάσεις που κατακλύζουν τα social media. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα προϊόντα αλλά και να αφεθούν στα χέρια των ειδικών του οίκου και να απολαύσουν μια personalized εμπειρία μακιγιάζ, για να αναδείξουν την πιο glowing πλευρά του εαυτού τους.

Η Armani Mare εμπειρία συνεχίστηκε την επόμενη μέρα, στις 2 Ιουλίου, με την ομάδα αλλά και τους Face Designers του οίκου να υποδέχονται επιλεγμένες creators στο 91 Athens Riviera για ένα ολοκληρωμένο makeup session στο επίκεντρο του οποίου βρέθηκαν η viral mascara VERTIGO LIFT, το εμβληματικό LUMINOUS SILK FOUNDATION, το επίκαιρο LUMINOUS SILK CREAMY BRONZING POWDER αλλά και τo liquid blush LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE, που έχει ενθουσιάσει τη Gen-Z. Παράλληλα στον ίδιο χώρο σημαντική θέση κατείχαν και τα αρώματα-pillars του Armani beauty, MY WAY και ACQUA DI GIO, που είναι συνυφασμένα με το καλοκαίρι και την ανέμελη διάθεση των ημερών αλλά και το SI, που υπογραμμίζει τον δυναμισμό πίσω από κάθε Armani beauty look.

Ακολούθησε ένα μεγάλο sunset party, στο οποίο έδωσαν το παρών εκπρόσωποι των media, celebrities, creators αλλά και εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων με τον οίκο Armani beauty retailers. Τους προσκεκλημένους περίμενε και μία πραγματικά ξεχωριστή έκπληξη, καθώς η ομάδα Armani beauty σε συνεργασία με το Newness Creative Agency, ανέλαβε και τη διοργάνωση του event, είχαν ετοιμάσει ένα εντυπωσιακό Water Wall Projection με τα χρώματα του Armani Mare, το οποίο έγινε το απόλυτο viral στοιχείο της βραδιάς. Τα cocktails του διήμερου event επιμελήθηκε η Axia Premium Mastiha Spirit ενώ το uplifting DJ set ανέλαβε η Μαρία Δούκα.