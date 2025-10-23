Ο οίκος Jimmy Choo ανακοινώνει το άνοιγμα της πρώτης του μπουτίκ στην Αθήνα, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φάις, παρουσιάζοντας μια ανανεωμένη εκδοχή του μοναδικού retail experience του brand.

Η νέα μπουτίκ, που βρίσκεται στην οδό Σταδίου 4, στο ιστορικό κτίριο City Link, στεγάζεται σε ένα από τα πιο κομψά και πολιτιστικά εμβληματικά σημεία της πόλης.

Με συνολική επιφάνεια 116 τ.μ., ο χώρος αποπνέει σύγχρονη πολυτέλεια μέσα από εκλεπτυσμένα υλικά: travertine marble ράφια, τραπέζια έκθεσης από ξύλο καρυδιάς, στοιχεία και πινελιές από ματ ορείχαλκου και δάπεδο από πορσελάνη. Πράσινα χαλιά και άνετοι χώροι αναμονής προσδίδουν ζεστασιά και οικειότητα, ενώ οι καθρέφτες ενισχύουν το φως και την αίσθηση ευρυχωρίας, δημιουργώντας μια φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Η μπουτίκ της Αθήνας φιλοξενεί τις πιο πρόσφατες συλλογές γυναικείων και ανδρικών παπουτσιών και αξεσουάρ του οίκου Jimmy Choo, που περιλαμβάνουν βασικά κομμάτια μιας σύγχρονης γκαρνταρόμπας, αλλά και εντυπωσιακές εποχιακές δημιουργίες. Επιπλέον, διατίθενται συλλογές γυαλιών, μικρών δερμάτινων ειδών, αξεσουάρ, αρωμάτων, κοσμημάτων, καθώς και μια επιλεγμένη πρόταση από τη Wedding Collection.