Με δικό του περίπτερο συμμετείχε για πρώτη φορά ο Πανελλήνιος Σύλλογος για τον Καρκίνο του Προστάτη – Europa Uomo Hellas στη μεγάλη γιορτή πρόληψης και ευαισθητοποίησης Greece Race for the Cure 2025, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Άλμα Ζωής στο Ζάππειο, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου.

Η συμμετοχή του Συλλόγου σε έναν θεσμό διεθνούς κύρους, αφιερωμένο στον καρκίνο του μαστού αλλά και συνολικά στην πρόληψη του καρκίνου, είχε ιδιαίτερη βαρύτητα. Χιλιάδες επισκέπτες – άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας – είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν μέσω έντυπου υλικού και προσωπικής επαφής στο περίπτερο για:

Τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη.

Τις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές που είναι σήμερα διαθέσιμες.

Την αξία της ενημέρωσης και της ενεργητικής στάσης απέναντι στην υγεία.

Καρκίνος του Προστάτη: Η καθοριστική η συμβολή των γυναικών στην πρόληψη

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον καθοριστικό ρόλο των γυναικών, που συχνά είναι εκείνες που παρακινούν τους άνδρες της οικογένειας – συζύγους, πατέρες, αδελφούς ή φίλους – να υποβληθούν σε προληπτικές εξετάσεις. Η δική τους εμπλοκή αποδεικνύεται κρίσιμη για τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Δημήτρης Δεληγιαννίδης, δήλωσε: «Ήταν ιδιαίτερη χαρά για εμάς να συμμετάσχουμε για πρώτη φορά με δικό μας περίπτερο σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας σε έναν αγώνα-θεσμό με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα. Ευχαριστούμε θερμά το Άλμα Ζωής και την Πρόεδρο Μιχαλοπούλου Παρασκευή για το βήμα που μας έδωσε ώστε να αναδείξουμε τη σημασία της πρόληψης για μια μορφή καρκίνου που αφορά όλο και περισσότερους άνδρες. Η ανταπόκριση του κόσμου – και ιδιαίτερα των γυναικών, τις οποίες θεωρούμε πολύτιμους συμμάχους στη διάδοση της γνώσης και της πρόληψης – ήταν ενθαρρυντική και μας δίνει ώθηση να εντείνουμε τις εξωστρεφείς μας δράσεις το επόμενο διάστημα».

Η συμμετοχή του Συλλόγου στο Greece Race for the Cure 2025 πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Bayer.