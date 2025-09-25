Ο Πανελλήνιος Σύλλογος για τον Καρκίνο του Προστάτη – Europa Uomo Hellas θα συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στη μεγάλη γιορτή πρόληψης και ευαισθητοποίησης Greece Race for the Cure 2025, που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Άλμα Ζωής στο Ζάππειο, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025.

Η παρουσία μας σε έναν τόσο σημαντικό και εδραιωμένο θεσμό, αφιερωμένο στον καρκίνο του μαστού αλλά και συνολικά στην πρόληψη του καρκίνου, αποκτά ξεχωριστή αξία. Χιλιάδες πολίτες, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, συμμετέχουν κάθε χρόνο στην εκδήλωση, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και ζωής.

Η πρωτοβουλία μας

Στο περίπτερό μας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν μέσα από ειδικά έντυπα που θα διανεμηθούν και συζήτηση με μέλη του Συλλόγου για:

Τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη.

Τις θεραπευτικές επιλογές που είναι σήμερα διαθέσιμες.

Την αξία της ενημέρωσης και της ενεργητικής στάσης απέναντι στην υγεία.

Η καθοριστική συμβολή των γυναικών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των γυναικών, οι οποίες πολύ συχνά είναι εκείνες που παρακινούν τους άνδρες της οικογένειας – συζύγους, πατέρες, αδελφούς ή φίλους – να προχωρήσουν σε προληπτικές εξετάσεις. Η εμπλοκή τους δεν είναι απλώς χρήσιμη, αλλά κρίσιμη, ώστε να εδραιωθεί μια κουλτούρα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης.

Η συμμετοχή του Συλλόγου μας στο Greece Race for the Cure 2025 αποτελεί ένα ακόμη βήμα στον συνεχή αγώνα για ενημέρωση, στήριξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο του προστάτη.