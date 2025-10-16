Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, το Ηρώδειο πλημμύρισε από φως, μουσική και συναίσθημα. Ο σπουδαίος δεξιοτέχνης Θανάσης Βασιλόπουλος παρουσίασε τη μουσική παράσταση «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη», μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής να ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς. Δεν ήταν απλώς μια συναυλία, αλλά μια τελετουργία ψυχής, γεμάτη συγκίνηση, αυθεντικότητα και πάθος.

Στο πλευρό του, μια εντυπωσιακή ομάδα καλλιτεχνών: Κώστας Χατζής, Μελίνα Ασλανίδου, Λεωνίδας Μπαλάφας, Παναγιώτης Λάλεζας, HOVIG, Κώστας Μήτσης, Δανιέλα Χατζή, καθώς και ο Omar Faruk Tekbilek, που χάρισε στη βραδιά διεθνή πνοή και πνευματική ένταση. Με τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Πλατύραχου, τη συμμετοχή της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και τη σκηνοθεσία του Γιώργου Λύρα, το Ηρώδειο μεταμορφώθηκε σε σκηνή μνήμης, ριζών και ψυχικής ανάτασης.

Κομβικό ρόλο στη βραδιά είχε ο Γιάννης Αϊβάζης, που ανέλαβε την αφήγηση της παράστασης. Με βαθιά φωνή και εσωτερικότητα, έντυσε τις μουσικές στιγμές με λόγο, εικόνα και συναίσθημα, μεταφέροντας το κοινό από τις νότες στη συγκίνηση. Η χημεία του με τον Θανάση Βασιλόπουλο ήταν εμφανής – μια φιλία χρόνων που μετατράπηκε σε καλλιτεχνική συνέργεια, γεμάτη σεβασμό και αληθινή επικοινωνία.

Ο Αϊβάζης, που διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής του, ετοιμάζει νέα κινηματογραφική ταινία και συζητά για συμμετοχές στο εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά, δεν κρύβει πως βραδιές σαν κι αυτή στο Ηρώδειο είναι η πραγματική του έμπνευση: «Όταν αφηγείσαι με την καρδιά, δεν χρειάζονται λόγια – μόνο αλήθεια».

Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναίσθημα και φιλία, που απέδειξε πως ο Θανάσης Βασιλόπουλος ξέρει να μετατρέπει τη σκηνή σε προσευχή και οι φίλοι του, όπως ο Γιάννης Αϊβάζης, σε συνοδοιπόρους της ψυχής.