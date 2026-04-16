Ο Van Aert κράτησε τους αντιπάλους σε απόσταση και κέρδισε στον πιο γρήγορο αγώνα Paris–Roubaix που έγινε ποτέ

Ο συγκινημένος Wout van Aert κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Tadej Pogačar σε ένα συναρπαστικό τελικό σπριντ και να κερδίσει τον αγώνα Paris–Roubaix της Κυριακής, πάνω στα διάσημα πλακόστρωτα. Ο αγώνας αυτός ήταν ο ταχύτερος στην ιστορία, με μέση ταχύτητα 49 χλμ./ώρα, ενώ αποτέλεσε και το επιστέγασμα μιας εντυπωσιακής επιστροφής για τον Βέλγο αθλητή, μετά από κάταγμα στον αστράγαλο που είχε υποστεί τον Ιανουάριο.

Τα βασικά σημεία του αγώνα:

Η 123η έκδοση του ανδρικού αγώνα Paris–Roubaix της Κυριακής κάλυψε 258,3 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από την Compiègne, με 30 τομείς από τα διαβόητα πλακόστρωτα που διαχρονικά προκαλούν χάος, ακόμη και στους κορυφαίους ποδηλάτες του κόσμου.

Ο Tom Pidcock απουσίαζε λόγω τραυματισμού, ενώ ο Van der Poel επιχείρησε να ξεφύγει αλλά αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα και σκασίματα στα λάστιχα που τον καθυστέρησαν πάνω από δύο λεπτά. Ο Pogačar είχε σκασμένο λάστιχο λίγο πριν τον τομέα 22 και, μαζί με τον Van Aert, πέρασαν κι αυτοί κάποιες δύσκολες στιγμές ενώ οι ομάδες τους προσπαθούσαν να τους επαναφέρουν.

Με 72 χλμ. να απομένουν, η κούρσα ξαναζωντάνεψε: ο Van Aert της Visma–Lease a Bike πέρασε μπροστά περίπου 20 χλμ. αργότερα και ο Pogačar προσπάθησε να επιβάλει ρυθμό στον τομέα Mons‑en‑Pévèle. Με 20 χλμ. να μένουν προσπάθησε να φύγει μόνος, αλλά ο Van Aert έμεινε δίπλα του. Οι δυο τους μπήκαν μαζί στην τελική ευθεία και ο Red Bull αθλητής τον πέρασε στα τελευταία 200 μέτρα για τη νίκη. Ο Jasper Stuyven πήρε την τρίτη θέση, ο Van der Poel ακολούθησε και ο Γάλλος Christophe Laporte τερμάτισε πέμπτος. Μετά τη νίκη, ο 31χρονος Van Aert είπε πως η επιτυχία αυτή ήταν στόχος από το 2018, την αφιέρωσε στον Michael Goolaerts και τόνισε ότι η εμπειρία από τα προηγούμενα χτυπήματα τον βοήθησε να πιστέψει μέχρι το τέλος.