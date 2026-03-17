Όχι άλλη μία συνηθισμένη Πέμπτη στο γραφείο: Το POWERADE B2Run Aθens μετατρέπει το ΟΑΚΑ στο απόλυτο Corporate Running Party στις 8 Οκτωβρίου

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, το εμβληματικό στάδιο του ΟΑΚΑ υποδέχεται για 6η χρονιά το POWERADE B2Run Aθens 2026 και γεμίζει ξανά με CEOs, managers, στελέχη και interns από κάθε τμήμα της εταιρείας που βγαίνουν μαζί από το office mode και μπαίνουν σε team mode, μετατρέποντας μια απλή Πέμπτη σε μια κοινή εμπειρία συνεργασίας και ενέργειας.

Πάνω από 10.000 εργαζόμενοι, 150 εταιρείες και μία εμπειρία που κάθε χρόνο μεγαλώνει. Το μεγαλύτερο Δρομικό Team Building & Fun Event της χώρας, από την ευΖΗΝ feelόsophy και με την POWERADE για 3η χρονιά ως μεγάλο χορηγό, επιστρέφει ακόμη πιο δυνατό.

Περισσότεροι από 2.000 δρομείς από διαφορετικά industries θα σταθούν στη Γραμμή Εκκίνησης στο εμβληματικό στάδιο του ΟΑΚΑ για να τρέξουν 5 χιλιόμετρα μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, φορώντας τα εταιρικά τους χρώματα και εκπροσωπώντας την εταιρεία τους.

Μετά τη Γραμμή Τερματισμού το corporate meeting δίνει τη σκυτάλη σε ένα πιο δυναμικό after-run party της χρονιάς, με live μουσική, DJ set, Street Food Festival, Τελετή Απονομών και διαγωνισμό για το πιο δημιουργικό corporate team outfit.

Το POWERADE B2Run Aθens δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου. Είναι networking σε κίνηση, employer branding που βιώνεται και team bonding που μετατρέπεται σε γιορτή. Με φιλοσοφία το «Νους υγιής εν σώματι υγιεί», ο αγώνας των 5 χιλιομέτρων είναι ανοιχτός σε όλους, ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή, τη συλλογική προσπάθεια και ενισχύοντας την εταιρική κουλτούρα.

Το B2Run Aθens 2026 αποτελεί μέρος ενός επιτυχημένου διεθνούς concept που διεξάγεται από το 2008 σε περισσότερες από 45 πόλεις, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους σε όλο τον κόσμο. Το concept δεν επικεντρώνεται στη νίκη, αλλά στη συμμετοχή, τη συλλογικότητα και τη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος μέσα από την κοινή εμπειρία.

