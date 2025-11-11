Οδηγός λύσεων FOREO για τη Μαύρη Παρασκευή: Από τη γήρανση του δέρματος έως την τριχόπτωση

Οδηγός λύσεων FOREO για τη Μαύρη Παρασκευή: Από τη γήρανση του δέρματος έως την τριχόπτωση

Η FOREO, η κορυφαία παγκοσμίως μάρκα ιατρικής τεχνολογίας για την περιποίηση του δέρματος, γνωστή για τις πρωτοποριακές συσκευές περιποίησης του δέρματος, ετοιμάζεται να κάνει τη φετινή Black Friday μια αξέχαστη εμπειρία από την 1η Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου.

Με ελκυστικές εκπτώσεις έως και 50% (με τον κωδικό FOREOBF35) σε μια μεγάλη γκάμα συσκευών και προϊόντων περιποίησης του δέρματος, η FOREO προσφέρει το τέλειο δώρο, είτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είτε για τον εαυτό σας.

Καθώς πλησιάζει η Black Friday, η FOREO δεν προσφέρει μόνο εκπτώσεις. Προσφέρει λύσεις σε μερικά από τα πιο επείγοντα προβλήματα ομορφιάς. Από τη γήρανση του δέρματος και τις επίμονες ρυτίδες έως τη χαλάρωση των περιγραμμάτων και ακόμη και την τριχόπτωση, ο σουηδικός όμιλος τεχνολογίας ομορφιάς διαθέτει μια συσκευή προσαρμοσμένη σε κάθε πρόκληση.

ΟΔΗΓΟΣ ΛΥΣΕΩΝ FOREO

Ρυτίδες, λεπτές γραμμές και ακμή: FAQ™ 202

ΕΚΠΤΩΣΗ 35%

€839 €545.35

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει το FAQ™ 202;

8 μήκη κύματος LED φωτός, συμπεριλαμβανομένου του NIR (κοντινό υπέρυθρο) . Στοχεύει στις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές, τις ηλιακές κηλίδες, τη ροδόχρου ακμή, τη θαμπή επιδερμίδα…

συμπεριλαμβανομένου του . Στοχεύει στις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές, τις ηλιακές κηλίδες, τη ροδόχρου ακμή, τη θαμπή επιδερμίδα… Αποδεδειγμένα αναστρέφει τα σημάδια της γήρανσης, διεγείροντας την παραγωγή κολλαγόνου και μειώνοντας τις ρυτίδες και τις ηλιακές κηλίδες για πιο λεία, νεανική επιδερμίδα σε μόλις 2 εβδομάδες.

Ασύρματο, εξαιρετικά ελαφρύ, κατασκευασμένο με εύκαμπτη μάσκα σιλικόνης για εύκολη χρήση στο σπίτι και εύκολη μεταφορά στα ταξίδια, προσαρμόζεται στο πρόσωπο σαν δεύτερη επιδερμίδα.

Απαιτούμενος χρόνος: 5-15 λεπτά ανά θεραπεία

Αραίωση και απώλεια μαλλιών: FAQ™ 301

ΕΚΠΤΩΣΗ 35%

€329 €213.85

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει το FAQ™ 301;

Μασάζ κεφαλής με κόκκινο LED για ενίσχυση των μαλλιών με 20 φώτα που διεγείρουν τους θύλακες για πιο πυκνά και δυνατά μαλλιά.

637 εξαιρετικά υγιεινές τρίχες που απομακρύνουν τις συσσωρεύσεις και επιτρέπουν στο φως LED να φτάσει στο τριχωτό της κεφαλής, ενισχύοντας την απορρόφηση συστατικών όπως το Minoxidi.

Χρόνος: 1 λεπτό ανά περιοχή, κάθε δεύτερη μέρα.

IΗ πρόκληση της χαλάρωσης του δέρματος: BEAR™ 2

ΕΚΠΤΩΣΗ 45%

€429 €239.85

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει το BEAR™ 2;

Η μόνη συσκευή που διαθέτει 4 επαναστατικούς τύπους μικρορεύματος , σχεδιασμένους για να ανυψώνουν, να συσφίγγουν και να τονώνουν τους 69 μυς του προσώπου και του λαιμού.

, σχεδιασμένους για να ανυψώνουν, να συσφίγγουν Κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει τις βαθιές ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές, ενώ βελτιώνει τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος σε μόλις 1 εβδομάδα

Συνδυάζει την τεχνολογία μικρορεύματος με τους παλμούς T-Sonic™ για βελτιωμένη απόδοση. Το Anti-Shock System™ 2.0 προσαρμόζει τη θεραπεία μικρορεύματος ώστε να ταιριάζει απόλυτα στο δέρμα σας.

για βελτιωμένη απόδοση. Το προσαρμόζει τη θεραπεία μικρορεύματος ώστε να ταιριάζει απόλυτα στο δέρμα σας. χρόνος: 2 λεπτά

Απώλεια σφριγηλότητας του σώματος και κυτταρίτιδα: FAQ™ 411

ΕΚΠΤΩΣΗ 35%

€429 €278.85

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει το FAQ™ 411;

Συσκευή μικρορεύματος για όλο το σώμα (έως 960 uA) + θεραπεία με κόκκινο φως LED που έχει αποδειχθεί ότι τονώνει, συσφίγγει και σμιλεύει, μειώνοντας ταυτόχρονα την κυτταρίτιδα και τη χαλάρωση για πιο λεία, νεανική επιδερμίδα.

Το μασάζ T-Sonic™ ενισχύει την κυκλοφορία και τη λεμφική αποστράγγιση για να ελαχιστοποιήσει την κυτταρίτιδα και το πρήξιμο.

Συνδυάστε το με το FAQ™ Body Sculpt Serum για να ενισχύσετε την ελαστικότητα, να ενυδατώσετε σε βάθος και να μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα του μικρορεύματος.

για να ενισχύσετε την ελαστικότητα, να ενυδατώσετε σε βάθος και να μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα του μικρορεύματος. Διάρκεια: έως 5 λεπτά ανά περιοχή.

ΕΚΠΤΩΣΗ 35%

€399 €207.35

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει το PEACH™ 2;

Πλήρης θεραπεία IPL σε όλο το σώμα σε μόλις 10 λεπτά για γρήγορες και αποτελεσματικές συνεδρίες και κλινικά αποδεδειγμένη μείωση της τριχοφυΐας κατά 90% σε 1 μήνα με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

για γρήγορες και αποτελεσματικές συνεδρίες και κλινικά αποδεδειγμένη μείωση της τριχοφυΐας κατά Το μασάζ T-Sonic™ διαστέλλει τους πόρους, επιτρέποντας στους παλμούς φωτός να φτάνουν πιο εύκολα στους θύλακες των τριχών. Έχει διπλάσια ισχύ και τριπλάσια περιοχή θεραπείας σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές

Ένα σύστημα ψύξης 360 μοιρών αποτρέπει τον ερεθισμό, εξασφαλίζοντας ασφαλείς και ανώδυνες θεραπείες. Το PEACH™ Cooling Prep Gel μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ηρεμία, την ενυδάτωση και την ψύξη του δέρματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας

Βελτιώστε την ενυδάτωση και την αντιγήρανση με τη συλλογή SUPERCHARGED™

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ 35% ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΜΑΣ

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει το SUPERCHARGED™;

Η σειρά SUPERCHARGED™ συνδυάζει συστατικά όπως νιασιναμίδη, πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και Cica για να υποστηρίξει τη φυσική ισορροπία του δέρματος και να αποκαταστήσει τη λάμψη του. Εστιάζει στην ενυδάτωση και την ανθεκτικότητα, βοηθώντας το δέρμα να αισθάνεται απαλό, σφριγηλό και αναζωογονημένο ως μέρος της καθημερινής ρουτίνας.

Εκτός από αυτές τις εκπτώσεις, μπορείτε να βρείτε φανταστικές προσφορές σε μερικά από τα άλλα κορυφαία προϊόντα της FOREO και της FAQ™ Swiss.

Η έξυπνη υβριδική σιλικονούχα οδοντόβουρτσα ISSA™ 4 PLUS, με AI Pressure Adapt και ένα ολοκληρωμένο σύστημα στοματικής φροντίδας 4 σε 1, είναι διαθέσιμη αυτή την Black Friday, το UFO™ 3 με έκπτωση 40% και το LUNA™ 4, δημοφιλές σε όλο τον κόσμο για την πρόσφατη εμφάνισή του στην σειρά Emily in Paris, με έκπτωση 45%.

Τέλος, είτε αναζητάτε ένα προϊόν καθαρισμού, μια μάσκα ή μια συσκευή, μπορείτε να δείτε όλες τις προσφορές της Black Friday εδώ: FOREO και FAQ™.

Η καμπάνια «Black Friday» ξεκινά την 1η Νοεμβρίου και τελειώνει στις 2 Δεκεμβρίου, οπότε σημειώστε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας και μην χάσετε την ευκαιρία να αναβαθμίσετε τη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας ή να κάνετε ένα δώρο στους αγαπημένους σας.