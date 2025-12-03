Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό! Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

MamaTsita

Μαγειρεύω Χριστούγεννα/ KeyBooks

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Τα Public και η KeyBooks σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της MamaTsita, «Μαγειρεύω Χριστούγεννα», την Τρίτη 2/12 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Φέτος, τα Χριστούγεννα ξεκινούν από την κουζίνα!

Από καλομαγειρεμένα κρέατα και γιορτινά συνοδευτικά μέχρι αρωματικά γλυκά και αφράτες βασιλόπιτες, κάθε σελίδα είναι έμπνευση για τραπέζια που φέρνουν κοντά οικογένεια και φίλους.

Με πρακτικές συμβουλές για προετοιμασία χωρίς άγχος, ιδέες για ιδιαίτερο σερβίρισμα και μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, το βιβλίο αυτό σας βοηθά να απολαύσετε τις γιορτές μέσα από το φαγητό και τη χαρά τού να μοιράζεστε.

Ένα ζεστό, εμπνευστικό ταξίδι στην κουζίνα των Χριστουγέννων, γεμάτο αγάπη, γεύσεις και τη μοναδική φροντίδα της MamaTsita.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Γιάννης Καλπούζος

Μεθυστής Στα χώματα της Κρήτης/ Χάρτινη Πόλη

Τετάρτη 03/12 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Χάρτινη Πόλη σε προσκαλούν σε μια βραδιά λόγου και μουσικής με αφορμή τη συλλεκτική έκδοση του μυθιστορήματος του Γιάννη Καλπούζου, «Μεθυστής – Στα χώματα της Κρήτης», την Τετάρτη 3/12 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

ΚΡΗΤΗ 1937-1945. Χρόνια σαν αιχμηρές ακίδες, αλλά και με φωτεινά φτεροκοπήματα.

Ο Νέστορας πορεύεται με τηv αρχή: Ευτυχώς χρωστάω στη ζωή και δε μου χρωστάει. Η Αριάνθη αναρωτιέται: Μήπως αν τα βάνεις όλα σε τάξη σού ξεφεύγει η ζωή; Ο Μιχαλαριάς, με τη μισή καρδιά του από γρανίτη και την άλλη μισή από βαμβάκι, αφότου ξεκάμπισε στο χνούδι της γης, έζησε ωσάν μανιασμένος ταύρος. Η πασίχαρη Βιολέτα δηλώνει: Ή με τον Τίτο ή σε μοναστήρι. Ο Ντιραβένας, κατά πώς λέει, μετατρέπεται σε σκαντζόχοιρο για να μην τον φάνε οι αλεπούδες. Η Καδιανιά αντροκαλεί τα κύματα. Στο πρόσωπο του Χαραλάμπη Γιανναδάκη σμίγει η έκρηξη με τη γαλήνη.

Δικτατορία Μεταξά, το Ελληνοϊταλικό Μέτωπο, η μάχη της Κρήτης, η ανηλεής γερμανική κατοχή στο νησί και η αντίσταση. Τα φοβερά κι εγκληματικά αντίποινα των Γερμανών, η προπαγάνδα και η κατατρομοκράτηση του λαού, η κοινωνική ανισότητα, τα δόντια της πείνας, μαυραγορίτες, δωσίλογοι, καταδότες, άνθρωποι χωρίς κανέναν ηθικό και ιδεολογικό φραγμό, αλλά κι εκείνοι που, όταν στέκονται μπροστά σου, χαμηλώνεις το βλέμμα όπως στην κονταριά του ήλιου.

Ξυπόλυτες αλήθειες και παπουτσωμένα ψέματα. Ανυπόταχτοι, αγωνιστές, σκιαγμένοι, υποκριτές, πολτοποιημένες συνειδήσεις, μίσος, απληστία και αχαριστία.Η ψυχή της γυναίκας που χτυπήθηκε στο αμόνι της άνοιξης και του άντρα στο αμόνι του χειμώνα, ένα ματωμένο κροσσωτό κεφαλομάντιλο κι ο μεγαλύτερος πλούτος της ζωής: Δυο μάτια να σε θωρούν με λαχτάρα.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μυρτώ Σταυροπούλου

Στα νύχια άμμος/ Κέδρος

Πέμπτη 04/12 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Κέδρος σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Μυρτώς Σταυροπούλου, «Στα νύχια άμμος», την Πέμπτη 4/12 στις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Σε μια παραθαλάσσια επαρχιακή πόλη, μια ηλικιωμένη που παλεύει με τη μοναξιά, ένας νεαρός άντρας που εργάζεται ως κλόουν σε τσίρκο, και μια κοπέλα που ακούει κελαηδίσματα καναρινιών χωρίς να τα ακούει κανένας άλλος, άγνωστοι μέχρι πρότινος μεταξύ τους, συναντιούνται απροσδόκητα. Ένα σακουλάκι σπόρια, μία κίτρινη πέτρα, ένα ζευγάρι αντρικές παντόφλες, ένα ασυνήθιστα μεγάλο δάχτυλο ποδιού, μια χούφτα σταφίδες, το μεγάλο ρολόι, ένα κόκκινο κλουβί και μια μαργαρίτα συνθέτουν για τον καθένα έναν μικρόκοσμο, που στην πορεία συνενώνεται με τους μικρόκοσμους των άλλων δύο, και δημιουργείται ένα κοινό σύμπαν για όλους.Τι συνέβη πραγματικά εκείνο το τριήμερο;

Γιατί δύο στοργικοί γονείς εγκαταλείπουν το παιδί τους;

Και πώς γίνεται όλα τα στοιχεία να δείχνουν προς μια αλήθεια που μοιάζει με καλοστημένο ψέμα;

Μια σκοτεινή ιστορία εξαπάτησης, ενοχής και δικαίωσης, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται –κι εσείς θα βρεθείτε να αμφισβητείτε τα πάντα.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μαρία Αναστασιάδου

Ανοίγω Καρδιά/ Διάνοια

Παρασκευή 05/12 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Διάνοια σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Μαρίας Αναστασιάδου, «Ανοίγω Καρδιά», την Παρασκευή 5/12 στις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Μπορεί η ζωή να γίνει ένα ταξίδι γεμάτο αυθεντικότητα, νόημα και σύνδεση;

Το «Ανοίγω Καρδιά» είναι ένα μοναδικό βιβλίο που σε καλεί να κάνεις ακριβώς αυτό: να στραφείς μέσα σου, να γνωρίσεις την αλήθεια της καρδιάς σου και να δημιουργήσεις τη ζωή που σου αξίζει.

Με πλήθος στοχασμών, κάθε σελίδα του βιβλίου προσφέρει μια πολύτιμη σκέψη, μια συνοπτική ανάλυση και μια πρακτική άσκηση ή προτροπή για αυτοεξέλιξη. Είναι ένας συνοδοιπόρος που σε καθοδηγεί με ευγένεια, σοφία και έμπνευση να κάνεις μικρά, καθημερινά βήματα προς την προσωπική σου ανάπτυξη.

Αυτό το βιβλίο είναι περισσότερο από μια συλλογή στοχασμών. Είναι μια πρόκληση να ζήσεις τη ζωή σου με επίγνωση, να αγκαλιάσεις την αυθεντικότητα και να ανακαλύψεις τη δύναμη της σύνδεσης με την καρδιά σου. Εμπνευσμένο από την προσωπική μου πορεία ως δασκάλα αυτογνωσίας και τους ανθρώπους που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους όλα αυτά τα χρόνια, το «Ανοίγω Καρδιά» δημιουργήθηκε για να σε συνοδεύσει σε μια ζωή γεμάτη αλήθεια και αγάπη.

Είσαι έτοιμος να ανοίξεις την καρδιά σου;

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ζήνα Μπερίκου

Ημερολόγιο & tips για γονείς/ Φροντιστήρια Πουκαμισάς Σέρρες Κέντρο

Παρασκευή 05/12 και ώρα 19:00 | Public Σερρών

Τα Public και τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς Σέρρες Κέντρο σε προσκαλούν στην εκδήλωση «Γονείς & Έφηβοι: Μια Σχέση σε Εξέλιξη», ένα Σεμινάριο Συμβουλευτικής Γονέων με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Ζήνας Μπερίκου, «Ημερολόγιο & tips για γονείς».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στο Public Σερρών.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ένα πρωτότυπο βιβλίο συμβουλευτικής με ενσωματωμένο εβδομαδιαίο ημερολόγιο που μπορείτε να το ξεκινήσετε οποιαδήποτε μέρα του χρόνου καθώς τις ημερομηνίες τις γράφετε εσείς. Στις σελίδες του θα βρείτε:

✅ Ό,τι χρειάζεστε για την οργάνωση της καθημερινής σχολικής και προσωπικής σας ζωής.

✅ Πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση για να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις της γονεϊκότητας για κάθε ηλικία.

✅ Ιδέες και προτάσεις για οικογενειακές δραστηριότητες που προσφέρουν στιγμές σύνδεσης για όλη την οικογένεια ή ενισχύουν την αυτοφροντίδα του γονέα.

✅ Χώρο για να εκφράσετε τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τα συναισθήματά σας βελτιώνοντας έτσι την ψυχική σας διάθεση και βρίσκοντας ευκολότερα λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί.

✅ Χρωμοσελίδες, ενδυναμωτικές ασκήσεις και σκέψεις που ανακουφίζουν για διαχείριση του καθημερινού στρες.

Με όλα τα παραπάνω και τη συντροφιά επιλεγμένης μουσικής αυτό το ημερολόγιο θα σας προσφέρει: Μια μαγική εμπειρία γονεϊκότητας!

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Isaac Palmiola

Λέσχη μυστηρίου Σέργουφ Χόλμς & Stranger Kids/ Διόπτρα

Παρασκευή 05/12 και ώρα 18:00 | Public The Mall Athens

Τα Public και οι εκδόσεις Διόπτρα σε προσκαλούν να γνωρίσεις από κοντα τον συγγραφέα των αγαπημένων παιδικών σειρών Λέσχη μυστηρίου Σέργουφ Χόλμς και Stranger Kids, Isaac Palmiola, σε μια συνάντηση γεμάτη Χριστουγεννιάτικη μαγεία και… μυστήριο!

Σε περιμένουμε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 στις 18:00 στο Public The Mall Athens.

Λίγα λόγια για τη σειρά βιβλίων Λέσχη μυστηρίου Σέργουφ Χόλμς

Ανακαλύψτε την απολαυστική και έξυπνη σειρά μυστηρίου όπου 2 παιδιά και ένα πανέξυπνο σκυλάκι μεταμορφώνονται σε ατρόμητους ντετέκτιβ, έτοιμοι να ξεδιαλύνουν μυστήρια.

Λίγα λόγια για τη σειρά βιβλίων Stranger Kids

Τι μπορεί να κάνουν τρία πιτσιρίκια και ένα σκυλάκι αν μείνουν 24 ώρες χωρίς γονείς, χωρίς ίντερνετ και χωρίς απαγορεύσεις; Μια ξεκαρδιστική σειρά βιβλίων γραμμένη με χιούμορ και δόσεις περιπέτειας!

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Hiro Kamigazi

Πιερ – Ο Ντετέκτιβ Λαβύρινθων/ Μάρτης

Σάββατο 06/12 και ώρα 12:00 | Public Golden Hall

Tα Public και οι εκδόσεις Μάρτης σε προσκαλούν στην παρουσίαση των βιβλίων της σειράς «Πιερ – Ο Ντετέκτιβ Λαβύρινθων» του Hiro Kamigaki το Σάββατο 6/12 στις 12:00 στο Public Golden Hall.

Μια διαδραστική παρουσίαση γεμάτη με περίτεχνους λαβύρινθους, σύνθετες δοκιμασίες “ψάξε και βρες” και έξυπνους γρίφους. Τη δράση συντονίζει η θεατρική ομάδα Ανεμόμυλοι.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ακολούθησε τον Πιερ, τον ντετέκτιβ λαβύρινθων, και την έμπιστη βοηθό του, την Κάρμεν, σε μια συναρπαστική περιπέτεια με περίπλοκους λαβύρινθους!

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Λένα Μαντά και Κλάιρη Θεοδώρου

Άδειο Νυφικό / Ψυχογιός

Δευτέρα 08/18 και ώρα 19:00 | Public Τσιμισκή

Τα Public και οι εκδόσεις Ψυχογιός σε προσκαλούν στην παρουσίαση του 5ου βιβλίου της σειράς ‘Γυναικεία υπόθεση‘ της Λένας Μαντά και της Κλάιρης Θεοδώρου, «Άδειο νυφικό » , τη Δευτέρα 8/12 στις 19:00, στο Public Τσιμισκή.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτω».

Ισχύει… Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να ισχύει μετά τον γάμο.

Τι γίνεται όμως πριν από αυτόν; Μερικές μόλις ώρες νωρίτερα; Νύφες εξαφανίζονται πριν φτάσουν στα σκαλιά της εκκλησίας. Και όταν επανεμφανίζονται… τα αποτελέσματα είναι ολέθρια.

Η Νόρα Δενδρινού, ο Νικόλας Παναγιωτίδης και η Ελπινίκη Ντόκα μπλεγμένοι σ’ ένα μυστήριο που σίγουρα δεν είναι… ιερό και όσιο.

ΓΑΜΗΛΙΟ ΜΕΝΟΥ

Το καλωσόρισμα

Κάτι παλιό, κάτι καινούργιο, κάτι δανεικό και κάτι γαλάζιο.

Το ορεκτικό

«ΣΑΛΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ»

Φρέσκια απιστία με σπόρους προδοσίας και φρεσκοτριμμένη εκδίκηση.

Το κυρίως πιάτο

«ΠΑΛΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ»

Χειροποίητο καυστικό υγρό, γεμιστό με ματαιοδοξία σε σάλτσα από ναρκισσισμό και δυσπιστία.

Το επιδόρπιο…

«ΤΡΙΠΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ»

Στρώσεις μαύρης απόγνωσης, λευκής δαντέλας και κόκκινου αίματος με φρούτα του λάθους και παράνομους καρπούς.

Συνδυάστε με:

«ΑΔΕΙΟ ΝΥΦΙΚΟ»

Αφρώδες κοκτέιλ τύψεων, κινδύνου και φόβου με σταγόνες από φρέσκα δάκρυα.

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗ!

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ανδρέας Μπουρούτης

Η αραβοϊσραηλινή σύγκρουση/ Αλεξάνδρεια

Τρίτη 09/12 και ώρα 19:00 | Αίθουσα Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Αλεξάνδρεια σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ανδρέα Μπουρούτη, «Η αραβοϊσραηλινή σύγκρουση», την Τρίτη 9/12 στις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Η αραβοϊσραηλινή διένεξη θεωρείται μία από τις πλέον μακρές συγκρούσεις στον σύγχρονο κόσμο, οι συνέπειες της οποίας ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια των εμπλεκόμενων πλευρών. Το ιστορικό της βάθος έχει θέσει σοβαρά εμπόδια στην προσέγγιση των κρατών της Μέσης Ανατολής και αποτελεί μια σταθερή συνθήκη κρίσης στην περιοχή.

Έχουμε όμως πλήρη γνώση αυτής της διένεξης; Πόσοι γνωρίζουν για παράδειγμα ότι η Γάζα και η ανατολική Ιερουσαλήμ με τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη, οι περιοχές που πιθανά θα αποτελέσουν τη γεωγραφική επικράτεια ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, ήταν από το 1948 ώς το 1967 σε αραβικά χέρια αλλά αραβικό-παλαιστινιακό κράτος δεν δημιουργήθηκε; Για να μπορέσει να αντιληφθεί κανείς την αντιπαράθεση του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες θα πρέπει να εξετάσει από την αρχή της και σε διάφορα επίπεδα αυτή την ιδιαίτερα σύνθετη σχέση. Το βιβλίο παρουσιάζει το πρώτο χρονικά μέρος αυτής της διένεξης, από την οργανωμένη εβραϊκή εγκατάσταση και την αραβική αντίδραση μέχρι την εποχή των συνεχών πολεμικών αναμετρήσεων (1948, 1956, 1967, 1973).

Με τη συνοδεία πλήθους χαρτών και φωτογραφιών επιχειρείται μια ολοκληρωμένη ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων στη Μέση Ανατολή, εξετάζονται οι διπλωματικές κινήσεις στην πολύχρονη διαμάχη και ελέγχεται η εμπλοκή του διεθνούς παράγοντα (υπερδυνάμεις, διεθνείς οργανισμοί – Κοινωνία των Εθνών, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών) στη μακρά διάρκεια. Ως αποτέλεσμα, το βιβλίο προσφέρει μια πλούσια αφήγηση με ένα συνεκτικό ερμηνευτικό σχήμα για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, καλεί τον αναγνώστη να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα έχοντας πλήρη γνώση του περιεχομένου της πρώτης φάσης της «αιώνιας» σύγκρουσης.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μαρία Καρακώστα

The Self Love Diary / Ιβίσκος

Πέμπτη 11/12 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Ιβίσκος σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Μαρίας Καρακώστα, «The Self Love Diary», την Πέμπτη 11/12 στις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Το Self Love Diary δεν είναι ένα συνηθισμένο ημερολόγιο — είναι ο προσωπικός σου χώρος για να γνωρίσεις και να καλλιεργήσεις τον εαυτό σου.

Με 52 εβδομάδες καταγραφής, σε βοηθά να οργανώσεις τις προτεραιότητές σου, να διατηρήσεις τις καλές σου συνήθειες και να δημιουργήσεις νέες, να αναγνωρίσεις τι σου δίνει χαρά και τι θα μπορούσες να βελτιώσεις. Είναι το εργαλείο που σε ενθαρρύνει να παρακολουθείς την πρόοδό σου και να νιώθεις ευγνωμοσύνη για την προσπάθειά σου.

Η μοναδικότητά του όμως βρίσκεται στη δύναμη των συναισθημάτων. Κάθε εβδομάδα σε προσκαλεί να αναγνωρίσεις αυτά που κυριάρχησαν και σε οδηγεί στο δεύτερο μέρος του ημερολογίου, το workbook. Εκεί θα βρεις την ανάλυση κάθε συναισθήματος και στοχευμένες ασκήσεις αυτογνωσίας που θα σε βοηθήσουν να το κατανοήσεις και να το μετατρέψεις σε δύναμη.

Με φρέσκια και σύγχρονη ματιά, δεν υπόσχεται τέλειες μέρες, αλλά αληθινές στιγμές αυτογνωσίας, που θα σε φέρουν πιο κοντά σε μια ζωή με ισορροπία, γεμάτη χαρά και αγάπη.

Το Self Love Diary είναι ο σύμμαχός σου. Άνοιξέ το. Γράψε. Σκέψου. Ανάπνευσε!

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ιορδάνης Κουμασίδης

Ο κενός καθρέφτης και τη πολιτική του μη ωραίου / Κέδρος

Παρασκευή 12/12 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Κέδρος σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ιορδάνη Κουμασίδη, «Ο κενός καθρέφτης και η πολιτική του μη ωραίου», την Παρασκευή 12/12 στις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Η συζήτηση περί μετανεωτερικότητας και μεταμοντερνισμού είναι μια συζήτηση που έμεινε ημιτελής – όπως ακριβώς ημιτελή προγραμματικώς έμειναν, κατά πολλούς στοχαστές, η νεωτερικότητα και ο μοντερνισμός. Η εστίασή μας στο παρόν βιβλίο αφορά τις συσχετίσεις, ενίοτε συγκλίσεις, αισθητικού και πολιτικού κατά τη μετανεωτερικότητα σε μια σειρά από μείζονα πεδία της φιλοσοφικής συζήτησης όπως, μεταξύ άλλων, ηθική, ιστορικότητα, διαφορά, ετερότητα, αναπαράσταση, υποκείμενο.

Βασικές μας αναφορές αποτελούν ο Ζαν-Φρανσουά Λιοτάρ και ο Ζαν Μποντριγιάρ και δίπλα τους λιγότερο γνωστοί στην Ελλάδα μεταμοντέρνοι φιλόσοφοι όπως ο Τζιάνι Βάτιμο και ο Μισέλ Μαφεσολί. Από πλευράς κριτικής αποτίμησης του μεταμοντέρνου τον πρώτο λόγο διατηρούν ο Φρέντρικ Τζέιμσον, ο Τέρυ Ίγκλετον και ο Ντέιβιντ Χάρβεϊ. Σε επίπεδο έρευνας πεδίου, καταγράφονται και σχολιάζονται αισθητικές και πολιτικές πρακτικές των τελών του εικοστού και των αρχών του εικοστού πρώτου αιώνα οι οποίες θα μπορούσαν να εγγραφούν στο, ούτως ή άλλως ομιχλώδες και ρευστό, πλαίσιο του μεταμοντερνισμού.

Εν τέλει το ερώτημα που επανέρχεται διαρκώς διατυπώνεται ως εξής: θεμελιώνει το μεταμοντέρνο μια νέα, ιδιαίτερη σχέση αισθητικής και πολιτικής μέσω των νέων νοηματοδοτήσεων που προσδίδει σε καθεμιά από αυτές; ή παραμένει ένα απλό αναμάσημα του σχετικισμού ο οποίος κατατρύχει τη φιλοσοφία σχεδόν από τις απαρχές της;

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σταυρούλα Ραντούδη

Το παιδί που άλλαξε τον κόσμο / Αποστακτήριο

Παρασκευή 12/12 και ώρα 19:00 | Public Σερρών

Τα Public και οι Εκδόσεις Αποστακτήριο σάς προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Σταυρούλας Ραντούδη «Το παιδί που άλλαξε τον κόσμο», την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 στις 19:00 στο Public Σερρών.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ένα παιδί, μία ευχή κι ένα όνειρο. Ο Ασίμ, ένα αγόρι από μία χώρα της Ανατολής, που υποφέρει τα τελευταία χρόνια από τον πόλεμο, αγωνίζεται να πραγματοποιήσει την ευχή του. Ο Ασίμ ονειρεύεται έναν καλύτερο κόσμο και παλεύει απεγνωσμένα για την παγκόσμια ειρήνη.

Ένα παιδί μάχεται με τον δικό του τρόπο, ώστε να γκρεμιστούν οι Τρεις Φράχτες του Πολέμου που στήθηκαν πριν από αιώνες πάνω στη Γη. Ο αγώνας του δεν είναι εύκολος. Πρέπει να αντιμετωπίσει πρώτα τους δικούς του φόβους, για να καταφέρει να αντιμετωπίσει και τους φοβερούς Φύλακες των Τριών Τειχών.

Το Αστέρι συντροφεύει το αγόρι και το καθοδηγεί στον δύσκολο δρόμο που έχει επιλέξει. Τα στοιχεία της φύσης βοηθούν με τον δικό τους τρόπο, ώστε το αγόρι να ολοκληρώσει την αποστολή που έχει αναλάβει. Μέχρι που οι άνθρωποι αποφασίζουν να βοηθήσουν κι αυτοί το παιδί…

Η συμβολική και αλληγορική αυτή ιστορία είναι αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά του κόσμου που βίωσαν τις τραγικές συνέπειες ενός πολέμου στην πιο τρυφερή τους ηλικία.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κωνσταντίνος Χαραντινιώτης

Βιβλία: Νοοτροπία & Σκέψεις/ Πεδίο

Σάββατο 13/12 και ώρα 12:00 | Public Golden Hall

Τα Public και οι εκδόσεις Πεδίο σε προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συνάντηση με τον συγγραφέα, δάσκαλο και ομιλητή Κωνσταντίνο Χαραντινιώτη, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στο Public Golden Hall. Από τις 12:00 έως τις 14:00, ο συγγραφέας θα υπογράφει αντίτυπα των best seller βιβλίων του «Νοοτροπία» και «Σκέψεις», και θα συνομιλήσει με το κοινό για την προσωπική ανάπτυξη, την ισορροπία και τη δύναμη της συνειδητής ζωής.

Λίγα λόγια το βιβλίο «Νοοτροπία»

Για να αλλάξετε τη ζωή σας προς το καλύτερο, χρειάζεστε την κατάλληλη νοοτροπία!

Απελευθερώστε το δυναμικό σας και ανακαλύψτε τη βαθιά επίδραση που έχουν οι σκέψεις σας στη διαμόρφωση της πραγματικότητας. Με οδηγό τον Κωνσταντίνο Χαραντινιώτη, έμπειρο ειδικό στην προσωπική ανάπτυξη, αυτό το μεταμορφωτικό βιβλίο σας προσφέρει την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τις δυνατότητές σας και να χαράξετε νέα πορεία προς μια ζωή γεμάτη έμπνευση και σκοπό.

Το εγχειρίδιο αυτό θα γίνει ο σύντροφος και ο οδηγός σας για να αποκαλύψετε τις υπέροχες δυνατότητες του μυαλού σας μέσα από:

• Θετικές δηλώσεις: Αξιοποιήστε την ενέργεια των θετικών δηλώσεων για να αναδιαμορφώσετε τις σκέψεις και τις πράξεις σας.

• Πρακτικές στρατηγικές: Μάθετε εύκολα εφαρμόσιμες τεχνικές για να καλλιεργήσετε μια πιο θετική και ενδυναμωμένη νοοτροπία.

• Διαφωτιστικές & αφυπνιστικές ασκήσεις: Ασχοληθείτε με ασκήσεις εύκολες και συγχρόνως ισχυρές που θα σας καθοδηγήσουν προς τον καλύτερό σας εαυτό.

Ξεκινήστε το ταξίδι της εξέλιξής σας με αυτό το συναρπαστικό εγχειρίδιο σήμερα!

Λίγα λόγια για το βιβλίο «Σκέψεις»

Οι σκέψεις έχουν δύναμη ικανή να διαμορφώσει την πραγματικότητά μας. Κάποιες σκέψεις, λειτουργώντας ως πλαίσια άλλων σκέψεων, μπορούν είτε να μας εμποδίσουν είτε να μας οδηγήσουν προς την ευημερία. Τα 12 κεφάλαια αυτού του βιβλίου είναι 12 πλαίσια σκέψεων που καθαρίζουν τον ορίζοντά σου και σου δείχνουν πώς να κατευθυνθείς προς μια ζωή πλήρη και ουσιαστική.

Μέσα από φιλοσοφικούς στοχασμούς, ουσιαστικά ερωτήματα και πρακτικές ασκήσεις αυτογνωσίας, θα βρεις την απαραίτητη ώθηση για να αναθεωρήσεις τις σκέψεις σου ώστε να αποκτήσουν νόημα και να βρεις την εσωτερική γαλήνη.

Αν θέλεις να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου, να επαναπροσδιορίσεις τις προτεραιότητές σου, να μετασχηματίσεις τον τρόπο που ζεις και να αγγίξεις το πλήρες δυναμικό σου, αυτό το βιβλίο είναι για σένα.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Χαρά Κοντοχρήστου

POV: My dream yera / KeyBooks

Σάββατο 13/12 και ώρα 12:00 | Public Συντάγματος

Τα Public και η Keybooks σε προσκαλούν σε μία εκδήλωση γνωριμίας με την Χαρά Κοντοχρήστου με αφορμή την κυκλοφορία του « POV : My dream year », το Σάββατο 13/12 στις 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Για τη νέα χρονιά, το 2026, η Χαρά Κοντοχρήστου σε καλεί να φτιάξεις το δικό σου ονειρεµένο και πολύχρωµο Point Of View.

Γι’ αυτό δηµιούργησε ένα planner όπου µπορείς να γράψεις όλα τα σηµαντικά ή -γιατί όχι- και τα ασήµαντα γεγονότα της ζωής σου.

Στις σελίδες του θα βρεις µια µοναδική δραστηριότητα για κάθε µήνα, ώστε να κάνεις την καθηµερινότητά σου πιο ενδιαφέρουσα, αυτοκόλλητα και πολλές εκπλήξεις.

Enjoy!

— όταν εσύ κρατάς το τιμόνι.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ζοέλ Λοπίνο

Πέρα από τη σιωπή / Μίνωας

Δευτέρα 15/12 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Μίνωας σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ζοέλ Λοπινό, «Πέρα από τη σιωπή», τη Δευτέρα 15/12 στις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Η Ζοέλ Λοπινό επιστρέφει με ένα ψυχολογικό μυθιστόρημα που ακουμπά στις πιο σκοτεινές πτυχές της έμφυλης βίας και των σχέσεων εξουσίας. Στις σελίδες του βιβλίου Πέρα από τη σιωπή μπλέκονται οι ζωές δύο παλιών εραστών με τρεις καθηλωτικές εξομολογήσεις γυναικών. Όλες βασισμένες σε αληθινές ιστορίες. Όλες φωνές που σώπαιναν για χρόνια. Με διεισδυτική ματιά, η συγγραφέας σκιαγραφεί τα προφίλ κακοποιητικών ανδρών και, παράλληλα, φωτίζει τον αθέατο δρόμο που οδηγεί πολλά θύματα στη σιωπή – από την παιδική ηλικία έως τη στιγμή της κατάρρευσης ή της λύτρωσης. Ένα βιβλίο για όσους θέλουν να καταλάβουν. Για όσες χρειάζονται δύναμη. Για εκείνους που δεν θα παραμείνουν θεατές. Γιατί η σιωπή δεν είναι ποτέ λύση. Και υπάρχει πάντα ένας δρόμος προς την ελευθερία.

«Δεν άντεχα άλλο να σιωπώ. Δεν άντεχα άλλο να βλέπω γυναίκες να κακοποιούνται, να δολοφονούνται, να καταρρέουν υπό το βάρος ενός φόβου που τις φυλακίζει. Κάποιος έπρεπε να μιλήσει. Έγινα η φωνή τους». ~Ζοέλ Λοπινό

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ζήνα Μπερίκου

Ημερολόγιο & tips για γονείς/ Πουκαμισάς

Παρασκευή 19/12 και ώρα 18:30 | Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Πουκαμισάς σε προσκαλούν στην εκδήλωση «Μια μαγική εμπειρία γονεϊκότητας», ένα Σεμινάριο Συμβουλευτικής Γονέων με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Ζήνας Μπερίκου, «Ημερολόγιο & tips για γονείς».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στις 18:30, στον 5ο όροφο του Public Συντάγματος.

Πρόκειται για ένα βιωματικό σεμινάριο συμβουλευτικής γονέων, που στοχεύει στην ενδυνάμωση και υποστήριξη του σύγχρονου γονέα, μέσα από πρακτικές εισηγήσεις και αλληλεπίδραση με ειδικούς.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ένα πρωτότυπο βιβλίο συμβουλευτικής με ενσωματωμένο εβδομαδιαίο ημερολόγιο που μπορείτε να το ξεκινήσετε οποιαδήποτε μέρα του χρόνου καθώς τις ημερομηνίες τις γράφετε εσείς. Στις σελίδες του θα βρείτε:

✅ Ό,τι χρειάζεστε για την οργάνωση της καθημερινής σχολικής και προσωπικής σας ζωής.

✅ Πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση για να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις της γονεϊκότητας για κάθε ηλικία.

✅ Ιδέες και προτάσεις για οικογενειακές δραστηριότητες που προσφέρουν στιγμές σύνδεσης για όλη την οικογένεια ή ενισχύουν την αυτοφροντίδα του γονέα.

✅ Χώρο για να εκφράσετε τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τα συναισθήματά σας βελτιώνοντας έτσι την ψυχική σας διάθεση και βρίσκοντας ευκολότερα λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί.

✅ Χρωμοσελίδες, ενδυναμωτικές ασκήσεις και σκέψεις που ανακουφίζουν για διαχείριση του καθημερινού στρες.

Με όλα τα παραπάνω και τη συντροφιά επιλεγμένης μουσικής αυτό το ημερολόγιο θα σας προσφέρει: Μια μαγική εμπειρία γονεϊκότητας!

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Samuel Langley-Swain

Μια Χριστουγεννιάτικη ευχή / Μάρτης

Σάββατο 20/12 και ώρα 12:00 | Public Golden Hall

Τα Public και οι εκδόσεις Μάρτης σε προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Μια Χριστουγεννιάτικη ευχή» του Samuel Langley–Swain, το Σάββατο 20/12 στις 12:00 στο Public Golden Hall.

Τη δράση συντονίζει η θεατροπαιδαγωγός Μυρτώ Πανάγου.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Όταν ο Άρθουρ χάνει τον αγαπημένο του λούτρινο αρκούδο, ζητά από τον Άγιο Βασίλη να του φέρει έναν νέο, με την υπόσχεση να τον φροντίζει καλύτερα. Αυτό όμως που αντικρίζει τα Χριστούγεννα στον κήπο του τον κάνει να πετάξει από τη χαρά του. Άραγε θα εκπληρωθεί η ξεχωριστή ευχή του Άρθουρ; Μια συγκινητική χριστουγεννιάτικη ιστορία για τη φιλία και για τον δυνατό δεσμό ανάμεσα σε ένα αγόρι και έναν αρκούδο.Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.