Στο One&Only Aesthesis, οι Κυριακές αποκτούν άρωμα και ρυθμό, σε μια γαστρονομική εμπειρία που συνδυάζει κομψότητα, εξαιρετικές γεύσεις και μοναδική θέα. Από την Κυριακή 26 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή, από τις 13:00 έως τις 16:00, οι επισκέπτες του ORA by Ettore Botrini μπορούν να απολαύσουν ένα απολαυστικό Sunday Brunch δίπλα στη θάλασσα, όπου η υψηλή κουζίνα συναντά την απόλυτη χαλάρωση, μέσα στη ζεστή και κομψή ατμόσφαιρα του ORA.

Το brunch περιλαμβάνει ένα ειδικά επιμελημένο buffet με έμφαση στα φρέσκα, εποχιακά υλικά, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν εκλεκτή ποικιλία κρύων και ζεστών πιάτων, δροσερών σαλατών και εκλεκτών γεύσεων, ενώ οι à la carte προτάσεις προσθέτουν μια νότα αποκλειστικότητας, με την υπογραφή του βραβευμένου chef Ettore Botrini.

Στο pastry bar, οι δημιουργικές γλυκές απολαύσεις γίνονται αφορμή να παρατείνει κανείς τη μέρα του, με εποχιακά επιδόρπια και ευφάνταστους συνδυασμούς που μετατρέπουν το γεύμα σε μικρή γαστρονομική τελετουργία.

Με φόντο το απέραντο γαλάζιο, το brunch γίνεται μια συνήθεια τόσο για οικογένειες όσο και για φίλους, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για μια Κυριακή αφιερωμένη στη χαλάρωση και την απόλαυση, μέσα σε μια ατμόσφαιρα που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Και για τους μικρούς επισκέπτες, το KidsOnly club προσφέρει έναν χώρο χαράς και δημιουργικότητας, με δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ηλικίες και το ενδιαφέρον των παιδιών. Με την καθοδήγηση εξειδικευμένων παιδαγωγών, τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και εξερευνούν, ώστε οι γονείς να απολαμβάνουν ξέγνοιαστα το brunch τους, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά περνούν το ίδιο όμορφα, αν όχι και καλύτερα.

Η θέα που ανοίγεται προς τη θάλασσα, η αρμονία των γεύσεων και η προσεγμένη αισθητική του χώρου απογειώνουν το Sunday Brunch στο ORA by Ettore Botrini σε μια συλλογή στιγμών, γέλιων και γαστρονομικών ανακαλύψεων, μια εμπειρία πολυτελείας που αξίζει να ζήσει κανείς ξανά και ξανά.

Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε στο +30 216 686 1310 ή επισκεφθείτε το link κράτησης.

oneandonlyaesthesis.com



Ora by Ettore Botrini

Διεύθυνση: One&Only Aesthesis, Λεωφόρος Ποσειδώνος 110, Γλυφάδα, 16674, Αθήνα

Τηλ.: +30 216 686 1310

Instagram: @orabyettorebotrini