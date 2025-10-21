Όταν η ομορφιά γίνεται καλό παράδειγμα! Η APIVITA ως B Corp

Όταν η ομορφιά γίνεται καλό παράδειγμα! Η APIVITA ως B Corp

Μπορεί να ακούγεται λίγο τεχνοκρατικό, αλλά στην ουσία είναι απλό και… απαιτητικό. Το σήμα B Corporation («B Corp») αντιπροσωπεύει επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν μόνο για το κέρδος, αλλά έχουν αναλάβει πραγματική ευθύνη για το περιβάλλον, την κοινωνία και τους ανθρώπους. Για την APIVITA, η πιστοποίηση B Corp δεν είναι διακοσμητικό. Είναι δρόμος: από τους 84,5 πόντους το 2017 στα 117,2 το 2022 και στα 155,2 το 2025. Με λίγα λόγια, δεν αρκεί να είσαι «καλός». Πρέπει να αποδεικνύεις συνέχεια ότι γίνεσαι καλύτερος.

Γιατί ένας κόσμος με B Corp είναι… καλύτερος

Η κοινότητα B Corp μετρά πάνω από 10.000 εταιρείες σε 103 χώρες και 160 κλάδους.

Οι εταιρείες αυτές διοικούνται με διαφάνεια , έχουν δεσμευθεί για την κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση, και δεν βλέπουν μόνο το οικονομικό κέρδος.

, έχουν δεσμευθεί για την κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση, και δεν βλέπουν μόνο το οικονομικό κέρδος. Η APIVITA θέλει να είναι «η καλύτερη για τον κόσμο», όχι απλώς «η καλύτερη στον κόσμο».

Το θέμα είναι: πριν εμπιστευτούμε, πριν αγοράσουμε, πριν στηρίξουμε — γιατί να μην ρωτήσουμε: «Αυτή η εταιρεία, τι κάνει πραγματικά;»

Τι σημαίνει για την APIVITA να είναι B Corp

Δέσμευση στους ανθρώπους της

Η APIVITA έχει ως προτεραιότητα τους δικούς της ανθρώπους — το προσωπικό, τις συνεργασίες. Ισότητα, συμπερίληψη, υγιές περιβάλλον εργασίας.

Δέσμευση στο περιβάλλον

Συγκεντρωτικά παραδείγματα: το 100% του χαρτιού με πιστοποίηση FSC, χρήση 50% PCR PET στις πλαστικές φιάλες, 100% ανανεώσιμη ενέργεια στις εγκαταστάσεις.

Δέσμευση στην κοινωνία

Μέσα από νέες θέσεις εργασίας, πρακτικές άσκησης για νέους, συνέργειες με ΜΚΟ και πανεπιστημιακούς φορείς.

Μόνο που: «Δέσμευση» είναι ωραία λέξη — αλλά ζητά και απόδειξη. Η APIVITA τη δίνει.

Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα

Όχι ότι τα ψηφία είναι πανάκεια, αλλά όταν από 84,5 → 117,2 → 155,2 μέσα σε 8 χρόνια, τότε κάτι συμβαίνει.

Κάποια «ενότητες αξιολόγησης»:

Διακυβέρνηση: από 7,4 → 11,6

Περιβάλλον: από 38,8 → 59,2

Και ναι — φαίνεται πως υπάρχει πρόοδος. Είναι αυτό αρκετό; ίσως όχι για όλους — αλλά είναι συγκρίσιμο με το τί δεν γίνεται.

Μια προσεκτική ματιά — και μερικές επιφυλάξεις

Το γεγονός ότι μια εταιρεία πιστοποιείται B Corp δεν σημαίνει πως όλα της τα προϊόντα είναι άψογα — σημαίνει πως υπάρχει σύστημα αξιολόγησης και δέσμευση.

Ο κόσμος της βιωσιμότητας είναι γεμάτος «green-washing». Εδώ η διαφοροποίηση: η πιστοποίηση + οι αριθμοί + οι δράσεις.

Εμείς, ως καταναλωτές, πρέπει να ρωτάμε: Τι σημαίνει πρακτικά; Ποια είναι η εφαρμογή; Δεν αρκεί η λέξη, χρειάζεται η πράξη.

Γιατί έχει σημασία για εσένα (και για μένα)

Τι σημαίνει ως καταναλώτρια, εσύ που διαλέγεις προϊόντα, εταιρείες, υπηρεσίες; Σημαίνει επιλογές:

Μπορείς να στηρίξεις μια εταιρεία που δείχνει πως ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και την κοινωνία, όχι μόνο για το κέρδος.

Μπορείς να απαιτήσεις περισσότερα — να μην ικανοποιείσαι με το «απλώς καλό».

Να είσαι λίγο… σκεπτική: δεν αρκεί το εντυπωσιακό «eco friendly» branding, χρειάζεται συνέπεια.

Κλείνοντας, η APIVITA με το status της B Corp θυμίζει πως η επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι δύναμη για καλό — όχι απλώς εργαλείο για κέρδος. Δεν είναι τέλεια — αλλά δείχνει ότι προσπαθεί. Και αυτό, φίλη μου, από τη σκοπιά μου ως καταναλώτρια και παρατηρήτρια, έχει βάρος.