Ένα πορτρέτο της καλλιτέχνιδας Νίκης Παπαθεοχάρη φιλοτέχνησε ο εικαστικός Μάνος Ιωαννίδης, το οποίο τοποθετήθηκε στο Μουσείο Cultural Center Νίκης Παπαθεοχάρη στα Αστέρια Γλυφάδας, έναν χώρο αφιερωμένο στη σύγχρονη τέχνη και τον πολιτισμό.
Το έργο, ακρυλικό σε καμβά σε διαστασεις 140×140 αποτυπώνει τη δημιουργό μέσα από τη χαρακτηριστική εικαστική γραφή του καλλιτέχνη και εντάσσεται στον χώρο που η ίδια έχει δημιουργήσει ως σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και φίλων της τέχνης.
Η παρουσία του πορτρέτου στο Cultural Center προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στον καλλιτεχνικό διάλογο που αναπτύσσεται στον χώρο, αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στον δημιουργό, το πορτρέτο και τον τόπο όπου η τέχνη παρουσιάζεται και μοιράζεται με το κοινό.
Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. Θα σας στείλω και το πορτρέτο σε καλή ανάλυση.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply