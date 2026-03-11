Ένα πορτρέτο της καλλιτέχνιδας Νίκης Παπαθεοχάρη φιλοτέχνησε ο εικαστικός Μάνος Ιωαννίδης, το οποίο τοποθετήθηκε στο Μουσείο Cultural Center Νίκης Παπαθεοχάρη στα Αστέρια Γλυφάδας, έναν χώρο αφιερωμένο στη σύγχρονη τέχνη και τον πολιτισμό.

Το έργο, ακρυλικό σε καμβά σε διαστασεις 140×140 αποτυπώνει τη δημιουργό μέσα από τη χαρακτηριστική εικαστική γραφή του καλλιτέχνη και εντάσσεται στον χώρο που η ίδια έχει δημιουργήσει ως σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και φίλων της τέχνης.

Η παρουσία του πορτρέτου στο Cultural Center προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στον καλλιτεχνικό διάλογο που αναπτύσσεται στον χώρο, αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στον δημιουργό, το πορτρέτο και τον τόπο όπου η τέχνη παρουσιάζεται και μοιράζεται με το κοινό.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. Θα σας στείλω και το πορτρέτο σε καλή ανάλυση.