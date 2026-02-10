Στην καρδιά του Παγκρατίου, στην πλατεία Βαρνάβα, το PAF συστήνεται ως ένα σύγχρονο all day pizza bar που κινείται στον ρυθμό της πόλης και της καθημερινής τελετουργίας. Το όνομά του είναι ακρωνύμιο των λέξεων Pizza, Aperitivo, Focaccia, τρία γράμματα, μία ιδέα, ένας χώρος που ξεκινά από το πρωί και φτάνει αβίαστα μέχρι αργά το βράδυ.

Το PAF δεν αντιμετωπίζει την πίτσα ως αυστηρά ιταλικό έδεσμα, αλλά ως παγκόσμια γλώσσα. Μια βάση που προσαρμόζεται στον τόπο, στις μνήμες και στις πρώτες ύλες. Με ζύμες ωρίμανσης 72 ωρών και συνεχή πειραματισμό, η κουζίνα αξιοποιεί τις ίδιες τεχνικές τόσο στην πίτσα όσο και στο πρωινό, όπου η φοκάτσια έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στο μενού συναντά κανείς κλασικές αλλά και πιο εξελιγμένες προσεγγίσεις, όπως η Aegina με κρέμα pecorino, mortadella fior di latte και φιστίκι Αιγίνης, η Cacio e Pepe με καπνιστή πιπεριά και παστράμι, ή η Terra με Αρσενικό Νάξου, μανιτάρια και σκορδοβούτυρο. Υπεύθυνος για τη γευστική ταυτότητα του PAF είναι ο Χρήστος Σαραντόπουλος, συνιδιοκτήτης, με εμπειρία μεταξύ άλλων στο pastry team της Σπονδής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ποτό. Η λίστα έχει επιμεληθεί από την Πόπη Σεβαστού, γνωστή μέσα από επιτυχημένα projects (Telion Bar, Nolan, Proveleggios, Nolan Mykonos, Belman Naxos μεταξύ άλλων) και κινείται ανάμεσα σε aperitivi, gin & tonic και re-crafted classics, με cocktail που συνομιλούν άμεσα με το φαγητό. Negroni με σοκολάτα, gin & tonic με wasabi, punch με ανανά, jalapeños και κόλιανδρο, ενώ αρκετές επιλογές διατίθενται και σε mini εκδοχές, ειδικά σχεδιασμένες για να συνοδεύουν τις μίνι πίτσες και να ενθαρρύνουν τη γευστική εξερεύνηση και την υπεύθυνη κατανάλωση.

Το PAF κινείται στον ρυθμό της ημέρας, καθημερινό και τελετουργικό μαζί. Από τον καφέ και τη φοκάτσια που ξεκινούν νωρίς, περνά στην πίτσα που παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, για να οδηγήσει φυσικά στο aperitivo και στο βράδυ, όπου το ποτό έρχεται στο προσκήνιο και η παρέα γίνεται ο λόγος της συνάντησης.. Τον ρυθμό συμπληρώνουν τα Sunday Sessions με brunch-party από τις 11.00 και τα After Hours με DJ sets που μεταφέρουν τον χώρο σε καθαρά μπαρίστικο mood.

Με έντονη αισθητική ταυτότητα, σχεδιασμένη από την Kommigraphics και το Studio Taf, και φιλοσοφία που διαπερνά κάθε λεπτομέρεια, το PAF δεν είναι απλώς ένα νέο άνοιγμα. Είναι ένας ζωντανός χώρος που αλλάζει ρυθμό μέσα στη μέρα και εντάσσεται φυσικά στην κουλτούρα της πλατείας Βαρνάβα.

We Rise. We Spin. We Serve.

Πληροφορίες

PAF

Εμπεδοκλέους 26, Πλατεία Βαρνάβα, Παγκράτι

Τηλ.: 211 0087807, 6970081373

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 08.00 – 00.00, Παρασκευή & Σάββατο έως 01.00

Website: pafathens.gr