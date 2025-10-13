Η Παγκόσμια Ημέρα Αυγού γιορτάζεται κάθε δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου.
Ας αναγνωρίσουμε τη σημασία του αυγού, αλλά και την αγάπη της ΜΕΓΑΦΑΡΜ που φροντίζει να φτάνει καθημερινά στο τραπέζι μας με ποιότητα και ασφάλεια.
Γεμάτο θρεπτική αξία – το αυγό έχει τη δύναμη!
Ξέρεις γιατί το αυγό θεωρείται διατροφικός θησαυρός;
Δες μερικά από τα οφέλη του:
-
Πλούσιο σε πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας
-
Γεμάτο βιταμίνες A, D, E και B12
-
Η χολίνη του βοηθά τη μνήμη και τη συγκέντρωση
-
Προστατεύει την όραση με λουτεϊνη & ζεαξανθίνη
-
Χαρίζει κορεσμό και βοηθά στον έλεγχο του βάρους
Μικρό αλλά πολύτιμο!
Απόλαυσέ το με ισορροπία και απόλαυσε τα οφέλη του κάθε μέρα
à3 Υπέροχες Συνταγές με Αυγά
Ομελέτα Λαχανικών
Αυγά, πιπεριές, κρεμμύδι, σπανάκι και λίγη φέτα.
✅ Έτοιμο σε 10 λεπτά
💪 Πλούσια σε πρωτεΐνη και βιταμίνες
Σάντουιτς με Αυγό & Αβοκάντο
Φρυγανισμένο ψωμί, πουρές αβοκάντο και αυγό μάτι.
Ιδανικό πρωινό για ενέργεια όλη μέρα
Αυγό στον Φούρνο με Ντομάτα & Φέτα
Σε μικρό πυρίμαχο σκεύος: φέτα, ντομάτα, ρίγανη και αυγό.
🇬🇷 Ελληνική γεύση, έτοιμη σε 15 λεπτά
Τέλειο για brunch ή δείπνο
Απόλαυσε θρεπτικές και νόστιμες συνταγές με αυγά για όλη την οικογένεια.
..γιατί πίσω από κάθε αυγό, υπάρχει μια ιστορία φροντίδας.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
