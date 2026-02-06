9η Φεβρουαρίου 2026

(16:00 – 18:00 ώρα Ελλάδος)

Εναρκτήριες ομιλίες και χαιρετισμοί από τοπικές αρχές της Ουρουγουάης:

Κα Soraya Ochoviet, Γενική Διευθύντρια Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη

Κα Margarita Larriera, Επίτιμη Πρόεδρος του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη

Η Α.Ε. ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Ουρουγουάη, κος Σταύρος Σπυριδάκης

Κα Gabriela Verde, Εκπρόσωπος της Ουρουγουάης στην UNESCO

«’Ενα Αέναο Οικουμενικό ταξίδι»

Μέσα από σύντομα βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα, θαλασσινό ανθολόγιο και επιλεγμένο

αρχειακό υλικό, παρουσιάζεται η διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας και η ιστορική πορεία του Ιδρύματος.

Αναφορές και παρεμβάσεις για την σημασία της Ελληνικής γλώσσας:

«Μία γλώσσα οικουμενική και ταξιδεύτρα»

Κος Χρήστος Κλαίρης, Ερευνητής & Ομότιμος Καθηγητής Γενικής Γλωσσσολογίας,

Πανεπιστήμιο της Σορβόννης – Rene Descarte-Paris V

«…παρὰ θῖν’ άλός πολυφλοίσβοιο»

Mr. Robin Lane Fox, Emeritus Fellow of New College, Oxford

«Ο πολιτισμός του λόγου – 3.500 χρόνια ιστορίας της ελληνικής γλώσσας»

Κος Μόσχος Μορφακίδης-Φυλακτός, Διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας,

Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, Universidad de Granada

«H Ελληνική γλώσσα στο καθημερινό λεξιλόγιο της Ισπανικής»

Κος Sebastián D. Salinas Gaete, Διευθυντής του Κέντρου Αρχαίων, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών,

Πανεπιστήμιο της Χιλής

«Η Ελληνική γλώσσα: πατρίδα, λόγος και ψυχή»

Κα Χριστίνα Τσαρδίκου, Πρόεδρος της Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης «Νόστος», Μπουένος ‘Αιρες, Αργεντινή

« Το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο»

Κος Δημήτρης Φιλιππής, Αναπληρωτής Καθηγητής στο προπτυχιακό πρόγραμμα Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού

του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

«Mερικές χαρακτηριστικές φωνές για τον Όμηρο και την ελληνική γλώσσα»

Κος Κωνσταντίνος Καταγάς, Αντιναύαρχος ΠΝ εα

«Ελληνική γλώσσα και Χριστιανισμός»

Κος Γιώργος Ανωμερίτης, Αντιπρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», Χίος

«Η σημασία της θάλασσας στην Ελληνική γλώσσα»

Κος Μιχάλης Ξυνός, Διευθυντής Προτύπου ΕΠΑΛ «TEENS» του Ομίλου Τσάκος,

Φιλόλογος με εξειδίκευση στην Συγκριτική Φιλολογία και την Θεωρία Λογοτεχνίας

«Η Ελληνική γλώσσα μέσα από το βλέμμα των Ουρουγουανών»

Βιντεοσκοπημένες τοποθετήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», Μοντεβιδέο

Κλείσιμο εκδήλωσης:

Κος Παύλος Αυγουστής, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Ουρουγουάης

Κα Soraya Ochoviet, Γενική Διευθύντρια Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη