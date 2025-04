Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ιδιαίτερα χαρούμενη ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκε το Hobby Festival στο Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ., με την επισκεψιμότητά του να ξεπερνά κάθε προηγούμενη διοργάνωση στην Αθήνα. Πάνω από 32.000 μικροί και μεγάλοι επισκέπτες πέρασαν αξέχαστα ανακαλύπτοντας και δοκιμάζοντας χόμπι, και παράλληλα απόλαυσαν τρεις ημέρες γεμάτες δράση και διασκέδαση, από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου.

Μεγαλύτερο και πιο συναρπαστικό από ποτέ, τo Hobby Festival διοργανώθηκε από το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα, φέτος με 120 εκθέτες και υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Έπειτα από οκτώ επιτυχημένες διοργανώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει καθιερωθεί ως η μεγάλη γιορτή για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο, αλλά και για την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Εκθέτες με βιωματική παρουσία, οι οποίοι διαχειρίζονται μέσα και τεχνογνωσία ερασιτεχνικών ασχολιών και δράσεων ελεύθερου χρόνου, πολλά showtime, παιχνίδια, τουρνουά, mini races, live μουσική, χορός, κληρώσεις αλλά και δώρα εξασφάλισαν την επιτυχία του Hobby Festival για άλλη μία φορά.

Στα περίπτερα των εκθετών (επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, σχολές, σύλλογοι που υποστηρίζουν τις ερασιτεχνικές ασχολίες) και στον χώρο του showtime οι παρευρισκόμενοι, με ελεύθερη είσοδο, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν περισσότερα από 200 χόμπι και να βρουν αυτό που τους ταιριάζει ανάμεσα σε: μοντελισμό-τηλεκατευθυνόμενα, eSports, block games, ιππασία, rollers, escape room, παρκούρ, θαλάσσια σπορ, καταδύσεις, paintball, πεζοπορία, VR, πλανητάριο, drones, ρομποτική, 3D printing, πινγκ-πονγκ, τοξοβολία, καραόκε, γλυπτική, κεραμική, ραπτική, ξυλογλυπτική, κηπουρική, πυρογραφία, cosplay, darts, μαγειρική, workhouse lego, επιτραπέζια παιχνίδια, σκάκι, παζλ, bubble soccer, ακροβατικά, ρυθμική γυμναστική, πολεμικές τέχνες, κόμικς, χειροποίητες δημιουργίες, θέατρο, ζωγραφική, μουσική, χορό και πολλά άλλα.

Επιπλέον, στο φετινό Hobby Festival το Handmade Bazaar αποτέλεσε έναν ξεχωριστό προορισμό δημιουργικότητας και έμπνευσης, φέρνοντας στο προσκήνιο μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες από ταλαντούχους δημιουργούς. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πρωτότυπα αντικείμενα, να γνωρίσουν από κοντά τους δημιουργούς και να στηρίξουν την τοπική χειροτεχνία σε ένα γιορτινό περιβάλλον.

Παράλληλα, τη χαρά και το κέφι των επισκεπτών απογείωσε η συμμετοχή των παρακάτω καλλιτεχνών στο stage, που διασκέδασαν το κοινό τις τρεις ημέρες του Hobby Festival 2025:

Την Παρασκευή 14/3: Ωδείο Music Road: Rock, MARIANTHI: Full Band, Crama: Garage Punk, ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Rock

To Σάββατο 15/3: Stereo Vibe: House, pop, dance, disco και RnB, Γιώργος Σπετσιώτης: ελληνικές μπαλάντες, 6_apo_do: Rock

Την Κυριακή 16/3: SIDETRACK: Pop – rock, Δημήτρης Κοργιαλάς: electro synth-pop/rock

Η γνωριμία με τόσο πολλά είδη χόμπι, η συμμετοχή σε τόσα διαφορετικά showtime event, η δυνατότητα απόκτησης handmade προϊόντων αλλά και η εορταστική ατμόσφαιρα της διοργάνωσης έκαναν το Hobby Festival 2025 μια αξέχαστη εμπειρία για περισσότερους από 32.000 επισκέπτες.

