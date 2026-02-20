Με αφορμή την επίσημη παρουσίαση της νέας, βελτιωμένης σειράς χρώματος και περιποίησης BLONDME, η Schwarzkopf Professional πραγματοποίησε ένα διήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στο απόλυτο ξανθό. Στις 4 & 5 Φεβρουαρίου, η Ακαδημία της Schwarzkopf Professional άνοιξε τις πόρτες της και η ομάδα της κορυφαίας εταιρίας haircare, παρουσία του Μηνά Κυριακίδη, General Manager HCB Professional, υποδέχτηκε επαγγελματίες του κλάδου, συνεργάτες από το χώρο των Media, αλλά και επιλεγμένες εκπροσώπους της show biz, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Schwarzkopf Professional να απελευθερώσουν την εσωτερική τους λάμψη και να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία ξανθού.

Σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με κυρίαρχες τις χρυσές αντανακλάσεις, οι καλεσμένοι μυήθηκαν στον κόσμο της BLONDME, γνωρίζοντας από κοντά τα νέα προϊόντα με τις αναβαθμισμένες συνθέσεις, σχεδιασμένες για διαχρονική λάμψη που αναδύεται από μέσα προς τα έξω. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να ανακαλύψει το ολοκληρωμένο σύστημα Χρώματος και Περιποίησης BLONDME, ειδικά σχεδιασμένο για τις διαφορετικές ανάγκες του ξανθού, που με την υποστήριξη της τεχνολογίας Schwarzkopf Bonding, προσφέρει μέγιστη προστασία, ενδυνάμωση και λάμψη, τόσο σε premium υπηρεσίες κομμωτηρίου όσο και στην καθημερινή περιποίηση στο σπίτι.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση μοντέλων από τους εκπαιδευτές της ομάδας της Schwarzkopf Professional, οι οποίοι μοιράστηκαν τις τελευταίες τάσεις και καινοτομίες στον κόσμο του ξανθού, παρουσιάζοντας και τη νέα, εξατομικευμένη υπηρεσία χρώματος, Polychrome. Με έμφαση στην εκπαίδευση και τη δημιουργική ελευθερία, έγιναν πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία μοναδικών και εντυπωσιακών look που ξεπερνούν κάθε χρωματική πρόκληση ανεξάρτητα από τον τόνο του δέρματος, το χρώμα των μαλλιών, την ηλικία ή το φύλο.

Η BLONDME επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι το ξανθό δεν είναι απλώς ένα χρώμα, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνογνωσίας, εξατομίκευσης και διαχρονικής λάμψης.

BLONDME – Η Αυθεντία στο Ξανθό