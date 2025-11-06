Το φετινό χριστουγεννιάτικο ταξίδι στα πολυκαταστήματα notos ξεκινά με λάμψη, ρυθμό και μία δόση vintage glamour. Οι νέες βιτρίνες, οι οποίες άνοιξαν στις 3 Νοεμβρίου, δημιουργούν ένα αστραφτερό silver-themed σκηνικό, γεμάτο φως, ενέργεια και γιορτινή διάθεση.

Εμπνευσμένο από την ασημένια παλέτα του modern glam και την ανεμελιά της disco αισθητικής, το concept συνδυάζει καθρεφτισμένες επιφάνειες, φωτεινές ασημένιες κουρτίνες, disco balls και neon λέξεις — dance, party, joy, magic, cheers, gifts. Λέξεις που αποτυπώνουν τον παλμό και το συναίσθημα των γιορτών: χορός, γιορτή, χαρά, μαγεία, ευχές και δώρα.

Τα εντυπωσιακά headpieces των mannequins — ειδικές καλλιτεχνικές δημιουργίες από ασημένιες μπάλες και γιρλάντες — ολοκληρώνουν το σκηνικό με μια ιδιαίτερη, γιορτινή πινελιά υψηλής αισθητικής.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σκηνικό φωτεινό και σύγχρονο, γεμάτο ενέργεια και εορταστική αισιοδοξία, που προσκαλεί τον επισκέπτη να σταθεί, να παρατηρήσει και να συνδεθεί με την ατμόσφαιρα των γιορτών.

Οι βιτρίνες παρουσιάζουν επιλεγμένες γιορτινές προτάσεις σε ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, κοσμήματα, καλλυντικά αλλά και είδη σπιτιού, προσφέροντας ιδέες για κομψές εμφανίσεις και ξεχωριστές επιλογές δώρων. Από λαμπερές γιορτινές εμφανίσεις έως πιο διακριτική, σύγχρονη κομψότητα, κάθε πρόταση αντανακλά το ύφος και την ενέργεια της σεζόν.

Η εμπειρία συνεχίζεται στα πολυκαταστήματα notos, όπου ειδικά διαμορφωμένοι χώροι με επιμελημένες επιλογές δώρων και εορταστικές συλλογές ολοκληρώνουν το ταξίδι, δημιουργώντας ένα περιβάλλον γεμάτο έμπνευση και αληθινό εορταστικό πνεύμα.

Φέτος, η εορταστική περίοδος στα notos εκφράζεται μέσα από glam παλέτα και μια αισιόδοξη, σύγχρονη διάθεση.