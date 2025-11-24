Περισσότερες από 7.000 συναντήσεις εργασίας με πάνω από 120 εργοδότες στο Thessaloniki #JobFestival 2025

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο και πληρέστερο φεστιβάλ για την εργασία, το Thessaloniki #JobFestival 2025, εκπληρώνοντας τις προσδοκίες των επισκεπτών του που αναζητούν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η φετινή ανταπόκριση τόσο από τις εταιρίες όσο και από τους υποψηφίους για εργασία ήταν εντυπωσιακή. Περισσότεροι από 120 εργοδότες από όλους τους κλάδους συμμετείχαν στο Thessaloniki #JobFestival 2025, αναζητώντας προσωπικό για άμεση ή μελλοντική συνεργασία. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν πάνω από 7.000 συναντήσεις εργασίας, ενώ στις δύο ημέρες της εκδήλωσης σημειώθηκαν περισσότερες από 340 ώρες υποστήριξης υποψηφίων και πάνω από 800 συμμετοχές σε workshops.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το skywalker . gr – Εργασία στην Ελλάδα στις 14 και 15 Νοεμβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, φέτος υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για άλλη μία χρονιά κέρδισαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών οι συναντήσεις εργασίας με κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες από διάφορους κλάδους, η διενέργεια συνεντεύξεων με εταιρίες που αναζητούν προσωπικό, η απόκτηση σημαντικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, συνυφασμένων με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, η γνωριμία και η κατανόηση των βασικών εργαλείων στην αναζήτηση εργασίας, η δικτύωση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, και οι δράσεις επαγγελματικής ενδυνάμωσης, που είχαν ως σημείο αναφοράς την κατάλληλη προετοιμασία για μια επιτυχημένη συνέντευξη και μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ειδικότερα, όσοι παρευρεθήκαν στο Thessaloniki #JobFestival 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε με ελεύθερη είσοδο και συγκέντρωσε περισσότερες από 4.000 επισκέψεις, είχαν την ευκαιρία να:

Επισκεφτούν τα περίπτερα πάνω από 120 εργοδοτών από διάφορους κλάδους που αναζητούσαν προσωπικό.

Συμμετάσχουν σε συνεντεύξεις για περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας .

Παρακολουθήσουν workshop συνολικά 16 ωρών με θέματα σχετικά με την αναζήτηση εργασίας και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Λάβουν μέρος σε 21 δράσεις επαγγελματικής ενδυνάμωσης: Check your CV, Interview tips, LinkedIn tips, Business photoshooting, Dress code, Εργασιακά δικαιώματα, Αλλαγή καριέρας, Πλατφόρμα εργασίας, Motivational CV paragraph, Προσωπικό coaching, Networking tips, Leadership skills, Personal branding, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Boost your confidence, Elevator pitch, Skills & Learning in the Workplace, Mapping your skills, Α’ Βοήθειες στο χώρο εργασίας, Ευκαιρίες Εθελοντισμού

Το Thessaloniki #JobFestival 2025, το καθιερωμένο φεστιβάλ για την εργασία, είναι μια διήμερη εκδήλωση στο πλαίσιο των δράσεων «Επί το Έργον» του skywalker . gr – Εργασία στην Ελλάδα , η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και τη μείωση της ανεργίας. Το skywalker . gr – Εργασία στην Ελλάδα υποστηρίζει αδιάλειπτα το οικοσύστημα της εργασίας στην Ελλάδα. Προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο κοινό στα #JobDays και τα #JobFestivals, που διοργανώνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αφήνοντας χιλιάδες επισκέπτες ικανοποιημένους.

Επιτυχή επιλογή και φέτος αποτέλεσε η διαδικασία των συνεντεύξεων, που συνέβαλε ώστε αφενός οι υποψήφιοι να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και αφετέρου οι εταιρίες να βρουν τον κατάλληλο υποψήφιο για την εκάστοτε θέση εργασίας.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τον ρόλο του #JobFestival ως βασικού σημείου συνάντησης εργοδοτών και υποψηφίων και ως σταθερής δύναμης στήριξης της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα υπήρξε το 1999 η πρώτη ελληνική πλατφόρμα ζεύξης αναγκών εργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και υποψηφίων στην Ελλάδα. Σήμερα, 26 χρόνια μετά, αποτελεί το κύριο εργαλείο των υποψηφίων στην αναζήτηση της επόμενης εργασιακής τους επιλογής.

Η διοργάνωση του Thessaloniki #JobFestival 2025 πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

Υπό την αιγίδα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

Χορηγός : MATCHMAKERS

Υποστηρικτές: NISSI BEACH RESORT, TTEC

Υποστηρικτές παράλληλων δράσεων : ΙΑΣΙΣ, ACTIONΑID, CAREER UP, OMNICLIQ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, AGGELOUPHOTO, ANDRIANA ANDREOU, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ODYSSEA, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, BEST, HCCMA, FINANCE CLUB, AIESEC, INEFAN (INDEPENDENT ECONOMIC & FINANCIAL ANALYSIS), EMPLOY EDU, COACH THE DAY, INIFNITYGREECE, AA+PARTNERS, IRIDA CENTER, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, UNITED SOCIETIES OF BALKANS (USB)

Υποστήριξη δήμων: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Food sponsor: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360°

Drink sponsor: MINOA

Drink partners: DANNELI COFFEE WORLD, AMOR ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΑΦΕΣ

Χορηγοί επικοινωνίας: STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, TVSTAR.GR, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, E–DAILY, E–RADIO, VORIA.GR, KARFITSA.GR, INFOKIDS, NEOPOLIS.GR, STARTUPPER, THAT’S LIFE, BUSINESS VOICE, SCHOOLS.GR, SEMINARIA.GR, SIGMA MEDIA GROUP, ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ, GOSEMINARS.GR, EDUADVISOR.GR, INFOWOMAN, ARTVIEWS, PINK.GR, LET IT BE.GR, HELLENIC MEDIA GROUP, EXPOGREECE, ΜΗΛΕΪΚΑ ΝΕΑ, STENT, STENTORAS.GR, SETTLE.GR