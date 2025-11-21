Με εντυπωσιακή ανταπόκριση από το κοινό και με συνεχή ροή επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης ολοκληρώθηκε το My Gap Feel & Fill Festival 2025, το φεστιβάλ εκπαίδευσης που ανέδειξε τις σύγχρονες τάσεις, τις νέες ευκαιρίες και τις πραγματικές ανάγκες των νέων στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας. Περισσότεροι από 5.000 μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις του φεστιβάλ, λαμβάνοντας ουσιαστική καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η ολοκληρωμένη εκπαιδευτική δράση My Gap Feel & Fill Festival, αφιερωμένη στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική, διοργανώθηκε για άλλη μία χρονιά από το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα την Τετάρτη 5 και την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στο Πολεμικό Μουσείο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Φέτος, το My Gap Feel & Fill Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ εκπαίδευσης της χρονιάς επεκτάθηκε σε δύο ημέρες κατά τις οποίες, φιλοξένησε εκπροσώπους των δημοφιλέστερων δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της χώρας, ΣΑΕΚ καθώς και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών.

Οι επισκέπτες-μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θεματικές αναφορικά με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, το περιεχόμενο των σχολών του μέλλοντος και τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία. Η συμμετοχή τους στις ομιλίες και στα εργαστήρια επαγγελματικού προσανατολισμού, τους παρείχε τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσουν το τοπίο της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους αναζήτησης.

Οι φοιτητές-σπουδαστές γνώρισαν σύγχρονους τρόπους σύνταξης του βιογραφικού τους σημειώματος, νέες τεχνικές αναζήτησης εργασίας και παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τους τρόπους προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης των δεξιοτήτων τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του My Gap Feel & Fill Festival, οι επισκέπτες παρακολούθησαν και συμμετείχαν σε δρώμενα, σχετικά με τη ρομποτική, την εικονική πραγματικότητα, τη φυσική και τη μηχανολογία, βασισμένα σε projects μαθητικών και φοιτητικών ομάδων.

Το My Gap Feel & Fill Festival, έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες που κατέκλυσαν τον χώρο της φετινής διοργάνωσης, να επισκεφθούν τα περίπτερα των 47 εκθετών και να συνομιλήσουν με εκπροσώπους δημοφιλών δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών, να παρακολουθήσουν τέσσερις (4) ομιλίες στο αμφιθέατρο των 600 ατόμων και έντεκα (11) workshops σε αίθουσα των 100 ατόμων.

Συγκεκριμένα, στον αμφιθεατρικό χώρο του Πολεμικού Μουσείου, πραγματοποιήθηκαν οι εξής ομιλίες:

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου: «Επαγγελματικός προσανατολισμός για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και A’ Λυκείου (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.)», από την ομάδα συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού της LABORA, οι οποίοι μίλησαν για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τις εξειδικεύσεις που ανοίγουν δρόμους στη μελλοντική αγορά εργασίας, αλλά και τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει κανείς τις σπουδές του. Ακολούθησε η ομιλία «Επαγγελματικός προσανατολισμός για μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.)», από την ομάδα συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού της EMPLOY EDU, οι οποίοι ανέλυσαν το θέμα «Καινοτόμες εξειδικεύσεις και επαγγέλματα του μέλλοντος».

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός για μαθητές Γ΄ Γυμνάσιου και Α΄ Λυκείου (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.)» από την ομάδα συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού της Career in Progress, οι οποίοι μίλησαν για τη σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού, για τη διαδικασία που ο μαθητής αναγνωρίζει τις δεξιότητες και τις κλίσεις του, για την επιλογή ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. και παρουσίασαν τους βασικούς τομείς σπουδών και των επαγγελμάτων του μέλλοντος. Ακολούθησε η ομιλία «Επαγγελματικός Προσανατολισμός για μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.), 5+1 μυστικά για την επιλογή σπουδών» από την ομάδα συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού της LABORA, οι οποίοι μίλησαν για τα νέα δεδομένα στα επαγγέλματα με την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας, για τα «hot» επαγγέλματα της νέας εποχής και τις σχολές που οδηγούν σε αυτά. Παρουσίασαν τις έξυπνες επιλογές ανά επιστημονικό πεδίο και τομέα, τις σχολές που δεν είναι στην «πρώτη γραμμή» αλλά κρύβουν ευκαιρίες και τη διαδικασία επιλογής σπουδών με βάση τις κλίσεις και τις δεξιότητες του μαθητή.

Στην αίθουσα των workshops πραγματοποιήθηκαν οι εξής παρουσιάσεις:

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου: «Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση για μαθητές γυμνασίου-λυκείου από την ομάδα του Euclides.ai, «Project μηχανολογίας: Από τη θεωρία… στην πράξη» από την Poseidon Team, «Επιτυχημένη συνέντευξη εργασίας: τεχνικές & πρακτική άσκηση» από την ομάδα συμβούλων του γραφείου διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Στρατηγικές εύρεσης εργασίας: πώς να βρεις και να διεκδικήσεις την ιδανική θέση» από την ομάδα του γραφείου διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Από το πανεπιστήμιο στην καριέρα: τα πρώτα σου βήματα» από την ομάδα του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑ, «Επαγγελματικός προσανατολισμός για μαθητές λυκείου (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.)» από τους σύμβουλους σταδιοδρομίας της About Career.

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου: «Κατασκεύασε το ρομπότ της αποστολής!» και «Σχεδίαση φύλλου εργασίας και εκπαιδευτικού βίντεο με ΤΝ για πειράματα Φυσικών Επιστημών» από την ομάδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, «Σύνταξη βιογραφικού & linkedIn optimization: ξεχώρισε από το πλήθος» από την ομάδα του Ιονίου Πανεπιστημίου, «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας: τεχνικές για τη βελτίωση της επικοινωνίας, την αυτοπαρουσίαση, την αποτελεσματική παρουσίαση και τη διαχείριση του άγχους κατά την ομιλία» από την ομάδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, «Unlock Your Future with AI: Πώς η τεχνητή vοημοσύνη σε βοηθά να βρεις (και να κρατήσεις) δουλειά!» από την ομάδα συμβούλων σταδιοδρομίας της Work Culture.

Η επιτυχία του My Gap Feel & Fill Festival 2025 δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς, αλλά κυρίως στη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ επισκεπτών και εκθετών, στο υψηλό επίπεδο των παρουσιάσεων και στην ουσιαστική συμβολή της διοργάνωσης στην εκπαιδευτική ενημέρωση των νέων. Για ακόμη μία χρονιά, το φεστιβάλ απέδειξε ότι αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα συζήτησης, γνώσης και δημιουργίας, έναν χώρο όπου οι νέοι μπορούν να διερευνήσουν, να εμπνευστούν και να χαράξουν τα επόμενα βήματά τους με αυτοπεποίθηση.

