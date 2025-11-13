Η Portioli, γνωστή για την ποιότητα και την αυθεντικότητα των προϊόντων της, παρουσιάζει τη νέα σειρά φυτικών τσαγιών, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία απόλαυσης για κάθε στιγμή της ημέρας.

Τα φυτικά τσάγια Portioli παρασκευάζονται εύκολα και ξεχωρίζουν για την ποικιλία και την ένταση των γεύσεών τους. Από τις φρουτώδεις επιλογές όπως κρέμα & φράουλα, ροδάκινο, ρόδι και κεράσι έως τις πιο πικάντικες και αρωματικές όπως κανέλα και γλυκόριζα, κάθε ρόφημα είναι σχεδιασμένο για να ικανοποιεί κάθε προτίμηση και διάθεση.

Με τη σύγχρονη τάση προς την ευεξία και τις ελαφρύτερες διατροφικές συνήθειες, τα φυτικά τσάγια Portioli αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα φυσικό διάλειμμα μέσα στη μέρα. Πλούσια σε άρωμα και γεύση, κατάλληλα για κατανάλωση στο γραφείο, στη βόλτα ή στο σπίτι, προσφέρουν έναν απλό και απολαυστικό τρόπο να συνδυάσει κανείς τη χαλάρωση με την ευεξία.

Η νέα σειρά Portioli έρχεται να υπενθυμίσει ότι η καθημερινή απόλαυση μπορεί να είναι και υγιεινή και εκλεπτυσμένη — με σεβασμό στην ποιότητα, τη γεύση και τον καταναλωτή.

Η Espresse S.A. ιδρύθηκε το 1996 με αντικείμενο την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση του κορυφαίου Ιταλικού espresso Portioli για τον κλάδο HO.RE.CA. και RETAIL σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ο οίκος Portioli με έδρα το Μιλάνο, σήμερα στην τέταρτη γενιά της εξακολουθεί να είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με ποιοτικά προϊόντα, κορυφαία ποιότητα και αφοσίωση στην ικανοποίηση των πελατών της.