Από την 1η Απριλίου έως τις 9 Μαΐου, η SG art gallery του ξενοδοχείου St. George Lycabettus φιλοξενεί την έκθεση “From London to Athens | Presenting Important Masters: Picasso, Warhol, Bacon, Hirst, Banksy and more”, παρουσιάζοντας σημαντικά έργα – πίνακες, σχέδια και υπογεγραμμένες εκδόσεις – των Pablo Picasso, Andy Warhol, Francis Bacon, Damien Hirst, Banksy και άλλων κορυφαίων καλλιτεχνών του 20ού αιώνα.

Η ξεχωριστή αυτή παρουσίαση σηματοδοτεί μια σημαντική πολιτιστική στιγμή για την Αθήνα, μια πόλη με βαθιά καλλιτεχνική κληρονομιά, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία στο κοινό να δει έργα μουσειακής ποιότητας από τη διακεκριμένη λονδρέζικη Andipa Gallery. Τα έργα θα παρουσιαστούν στο κοινό και θα είναι διαθέσιμα προς πώληση, δημιουργώντας μια μοναδική ευκαιρία για συλλέκτες και φιλότεχνους στην Ελλάδα.

Η έκθεση “From London to Athens – Important Masters ” αναπτύσσεται ως ένας δημιουργικός διάλογος μεταξύ δύο οργανισμών που μοιράζονται μια κοινή φιλοσοφία: την αξία των ανθρώπων και των σχέσεων. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η Andipa Gallery, με δεκαετίες εμπειρίας στην ιδιωτική τοποθέτηση σημαντικών έργων τέχνης σε διεθνές επίπεδο, και από την άλλη το St. George Lycabettus, με τη σταθερή δέσμευσή του σε καινοτόμα εκθεσιακά προγράμματα και τη στήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Αθήνα.

Το St. George Lycabettus έχει διαχρονικά στηρίξει ενεργά την τέχνη και τον πολιτισμό στην πόλη, αποτελώντας έναν χώρο όπου η φιλοξενία συναντά δημιουργικά τον πολιτισμό. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως οι πρωτοποριακές εκθέσεις Rooms, οι οποίες για περισσότερα από είκοσι χρόνια μετέτρεπαν τους ιδιωτικούς χώρους του ξενοδοχείου σε καθηλωτικές καλλιτεχνικές εμπειρίες, καθώς και μέσα από συνεργασίες με διεθνείς γκαλερί – όπως η Belgravia Gallery, που παρουσίασε στο ελληνικό κοινό τις μοναδικές λιθογραφίες του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ – το ξενοδοχείο έχει συμβάλει ουσιαστικά στην επαναπροσέγγιση του τρόπου με τον οποίο βιώνεται η τέχνη μέσα στην πόλη.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Hotel Donor, της δεξαμενής ιδεών που στεγάζει την SG art gallery του St. George Lycabettus, και αναπτύσσει παράλληλες δράσεις που ενισχύουν τον διάλογο μεταξύ τουρισμού και πολιτισμού, με σταθερή δέσμευση στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επιμέλεια έκθεσης: Θεοδώρα Κουμουνδούρου, Σύμβουλος Τέχνης

Χορηγός: Mεταφορά /Ασφάλιση έργων : Howden Hellas

Εγκαίνια έκθεσης: Τετάρτη 1 Απριλίου, 19:00

Διάρκεια έκθεσης: 1 Απριλίου – 9 Μαΐου

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή: 11 π.μ.-7 μ.μ., Σάββατο: 12 μ.μ.-3 μ.μ.

Πληροφορίες: Θεοδώρα Κουμουνδούρου info@arthens.gr/ +30 6971660675

St.George Lycabettus, Kolonaki, Athens – www.sgl.gr

Andipa Gallery, Knightsbridge, London – https://andipagallery.com