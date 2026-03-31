Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης του Campeón Commitment, του ενιαίου πλαισίου που συγκεντρώνει όλες τις πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας της Campeón, με κοινό στόχο και μακροπρόθεσμο όραμα, η εταιρεία προχωρά σε συνεργασία με τον Κύπριο πρωταθλητή ενόργανης γυμναστικής Ηλία Γεωργίου, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του πρεσβευτή του προγράμματος.

Ο Ηλίας Γεωργίου έχει καταγράψει εξαιρετικές επιδόσεις σε διεθνές επίπεδο, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση της 8ης θέσης στον τελικό του μονόζυγου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2021, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους σημαντικότερους αθλητές του αγωνίσματός του. Η διαδρομή του χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, συστηματική προσπάθεια, τεχνική αρτιότητα και προσήλωση στον στόχο – στοιχεία που τον καθιστούν πρότυπο επιμονής και θετικής νοοτροπίας για τη νέα γενιά.

Η συνεργασία αυτή έρχεται να αναδείξει τις κοινές αξίες που συνδέουν τον αθλητισμό με την υπεύθυνη επιχειρηματική δράση, όπως η σταθερότητα, η συνέπεια, η αριστεία και η συνεχής εξέλιξη. Μέσα από τον ρόλο του, ο Ηλίας Γεωργίου θα συμβάλλει στην ενίσχυση πρωτοβουλιών που προάγουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη συμπερίληψη, τη συμμετοχή, καθώς και την ευαισθητοποίηση για ένα πιο βιώσιμο αύριο, ενθαρρύνοντας τη νέα γενιά να εξελίσσεται μέσα από θετικά πρότυπα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, δημιουργήθηκε ένα βίντεο σε συνεργασία με την Banana Creative Studios και την εταιρεία παραγωγής Kiss The Frog, το οποίο αποτυπώνει διαφορετικές πτυχές της διαδρομής του αθλητή: από τη μία, τις ατελείωτες ώρες μοναχικής προπόνησης και σωματικής και ψυχικής δοκιμασίας, και από την άλλη, τις στιγμές αναγνώρισης και επιτυχίας μπροστά στο κοινό.

Η ιστορία του Ηλία Γεωργίου λειτουργεί ως μεταφορά για το ίδιο το Campeón Commitment: η ουσιαστική πρόοδος και ο κοινωνικός αντίκτυπος δεν χτίζονται μόνο στις στιγμές προβολής, αλλά στη συστηματική, και συχνά αόρατη, προσπάθεια που προηγείται.

«Ο Ηλίας Γεωργίου εκφράζει απόλυτα τις αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της εταιρικής μας ταυτότητας και της CSR στρατηγικής μας. Για εμάς, αυτή η συνεργασία δεν είναι απλώς μια σύμπραξη, αλλά μια κοινή προσέγγιση για το πώς, μέσα από συνέπεια, προσπάθεια και διάρκεια, διαμορφώνεται ένα ουσιαστικό και μακροχρόνιο κοινωνικό αποτύπωμα», αναφέρει η Head of Corporate Communications & CSR της Campeón, Σταυρούλα Φίλη.

Δείτε το video εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=6LxiVib5_Uw

