Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου | 17:00–20:00

Οι ιππότες του πριγκιπικού παλατιού σαλπίζουν επίσημα την έναρξη της Χριστουγεννιάτικης περιόδου με το πιο απίθανο πάρτι PLAYMOBIL! Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, το PLAYMOBIL FunPark μεταμορφώνεται σε μια παραμυθοχώρα, όπου οι πριγκίπισσες συναντούν τους πειρατές, τα στέμματα λάμπουν, τα κατάρτια τρίζουν και η φαντασία… σηκώνει άγκυρα!

Φορέστε το στέμμα σας, πάρτε το πειρατικό σπαθί σας και συναντήστε την πιο ξέφρενη παρέα του PLAYMOBIL FunPark σε ένα πάρτι που θα αφήσει ιστορία!

Τι σας περιμένει στο Πάρτι Πριγκίπισσες & Πειρατές:

Face Painting με αστραφτερά σχέδια, πειρατικά τατουάζ, γκλίτερ και ό,τι άλλο μπορεί να ονειρευτεί ένας πραγματικός ήρωας παραμυθιού.

Διαδραστικές αποστολές & παιχνίδια με ανιματέρ σε ρόλους πριγκιπισσών, πειρατών και ιπποτών καλούν τις λιλιπούτειες πριγκίπισσες και τους τρομερούς πειρατές να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ξεκαρδιστικές περιπέτειες ;

Μουσική & χορός ! Από βασιλικά βαλς μέχρι πειρατικούς χορούς οι μικροί επισκέπτες θα καταπλήξουν τα πλήθη με τις φιγούρες τους!

Δώρα & εκπλήξεις, ώστε κάθε μικρός φίλος της PLAYMOBIL να πάρει μαζί του λίγη από τη μαγεία της ημέρας!

Φυσικά, όλη η δράση πλαισιώνεται από ατελείωτο παιχνίδι σε όλους τους θεματικούς χώρους του PLAYMOBIL FunPark, όπου οι σειρές από τα αγαπημένα παιχνίδια ζωντανεύουν όχι μόνο ιστορίες πριγκιπισσών και πειρατών αλλά και κάθε άλλου φανταστικού κόσμου των παιδιών από δεινόσαυρο μέχρι αστυνομικό τμήμα.

Και όσο οι μικροί θαλασσοπόροι και βασιλοπούλες ζουν τη δική τους μαγική περιπέτεια, οι γονείς μπορούν να απολαύσουν ζεστά ροφήματα και χαλαρωτικές στιγμές στο Café.

Με dress code που επιβάλλει ό,τι είναι αστραφτερό ή ανεμίζει στο κατάρτι του PLAYMOBIL καραβιού, από πριγκιπικές φόρμες μέχρι πειρατικές ρίγες, χαρίστε σε αυτή την Παρασκευή τη φαντασία, το χαμόγελο και την PLAYMOBIL ενέργεια που της αξίζει!

PLAYMOBIL FunPark: Αμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων, Κηφισιά

Για πληροφορίες: 210 800 0018