Μπροστά σε 2.400 ένθερμους θεατές, ο Σκοτσέζος Max Milne εξασφάλισε την ονειρεμένη νίκη στην έδρα του, ενώ η Γαλλίδα Oriane Bertone υπερίσχυσε οριακά τις δύο φορές Ολυμπιονίκη Janja Garnbret από τη Σλοβενία, σε έναν έντονο γυναικείο τελικό που κράτησε μόλις 19 δευτερόλεπτα.

Σχεδιασμένο γύρω από παράλληλους αγώνες σε πανομοιότυπες boulder διαδρομές, το format του Pro Climbing League προσέφερε σύντομους, εκρηκτικούς γύρους όπου κάθε απόφαση είχε σημασία. Στους πρώτους γύρους, οι αναμετρήσεις περιλάμβαναν τρία boulders, ενώ οι ημιτελικοί και οι τελικοί περιορίστηκαν σε ένα, αυξάνοντας έτσι την πίεση και το θέαμα.

Ο 25χρονος Milne, που είχε προκριθεί ως wildcard, ανταποκρίθηκε στην πρόκληση, κερδίζοντας όλες του τις αναμετρήσεις πριν βρεθεί απέναντι στον Αμερικανό Colin Duffy στον ανδρικό τελικό. «Ήταν μια απίστευτη εμπειρία, το κοινό ήταν εκπληκτικό», δήλωσε στην πρώτη του αντίδραση.

Ο γυναικείος τελικός κράτησε μόλις 19 δευτερόλεπτα, αλλά προσέφερε ένα από τα καθοριστικά στιγμιότυπα της βραδιάς. Η Bertone, ασημένια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2025, κατάφερε να ολοκληρώσει το τελικό boulder με flash και να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο, αφήνοντας πίσω της την Garnbret σε μια αστραπιαία μονομαχία. «Νιώθω φανταστικά! Ήταν πολύ διασκεδαστικά. Είναι ένα νέο format, πολύ ενδιαφέρον, τρελό, σας ευχαριστώ πολύ», δήλωσε η Bertone.

Ένα νέο κεφάλαιο για την επαγγελματική αναρρίχηση

Η πρεμιέρα στο Λονδίνο συνδύασε ένα ξεκάθαρο και εύκολα κατανοητό format αγώνων με ενισχυμένη ζωντανή κάλυψη, καθηλωτικές λήψεις και γραφικά, που βοηθούσαν τους θεατές να παρακολουθήσουν σε real time τη δράση. Ο σχολιασμός από experts και οι συνεντεύξεις με τους αθλητές συνέβαλαν στο να διατηρηθεί η προσοχή εστιασμένη στους ίδιους τους αναρριχητές. Με την αρένα γεμάτη και μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, ο πρώτος αγώνας της Pro Climbing League σήμανε την έλευση μιας τολμηρής νέας πλατφόρμας για τα πιο ηχηρά ονόματα του αθλήματος και τις πιο έντονες head‑to‑head μονομαχίες, με το κοινό να παρακολουθεί ζωντανά.

Αποτελέσματα Pro Climbing League

ΑΝΔΡΕΣ

Max Milne (Ηνωμένο Βασίλειο) Colin Duffy (ΗΠΑ) Tomoa Narasaki (Ιαπωνία)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Oriane Bertone (Γαλλία) Janja Garnbret (Σλοβενία) Annie Sanders (ΗΠΑ)

Δείτε το βίντεο με τα highlights εδώ.

Βρείτε όλες τις πληροφορίες για την Pro Climbing League στην επίσημη ιστοσελίδα: Pro Climbing League | Head-to-Head Climbing Series

Αν χάσατε τη σημερινή ζωντανή μετάδοση, μπορείτε να δείτε την επανάληψη (replay) στο Red Bull TV εδώ.