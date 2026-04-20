Στο πλαίσιο της ενότητας New Music Series του Processes Festival, το ARTéfacts ensemble παρουσιάζει την Κυριακή 26 Απριλίου στις 20:30 στον πολυχώρο REVMA / Performing Arts Society ένα πρόγραμμα που εξερευνά τη σχέση εκτελεστή και συλλογικής εμπειρίας, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως δημιουργικό και εκφραστικό μέσο μέσα από έργα του 21ου αιώνα των Μιχάλη Παρασκάκη, Jacob TV, Sarah Nemtsov και Βασιλικής Λεγάκη.

Κεντρικό άξονα της βραδιάς αποτελεί το έργο «Not Yet» του Μιχάλη Παρασκάκη. Μια φράση που παραπέμπει σε καθυστέρηση, αναβολή ή εκκρεμότητα μετατρέπεται εδώ σε καλλιτεχνική συνθήκη: μια στιγμή πριν από την απόφαση, όπου τίποτα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Με ανάλογο τρόπο, το ίδιο το πρόγραμμα της συναυλίας διαμορφώθηκε σταδιακά, μέσα από διαρκείς μεταβολές και αναθεωρήσεις, παραμένοντας ανοιχτό μέχρι την τελική του μορφή μια υπενθύμιση ότι η δημιουργική διαδικασία δεν είναι πάντοτε γραμμική ούτε ολοκληρωμένη. Η συναυλία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.

Το Processes Festival, ένας χώρος διερεύνησης της σύγχρονης μουσικής και των πολλαπλών μορφών έκφρασης, εστιάζει στον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στον ήχο, την τεχνολογία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκέψη, με έμφαση στην ηλεκτρονική μουσική σύνθεση, την ηχητική τέχνη και τις διακαλλιτεχνικές συνεργασίες.

Πρόγραμμα:

Προλογος: Μιχάλης Παρασκάκης

Βασιλική Λεγάκη – Fluid Air 2026 for flute & electronics

Μιχάλης Παρασκάκης – Not Yet 2012 for clarinet & 6 sinewaves

Jacob TV – Grab It 1999 for Sax & tape

Sarah Nemtsov – Implicated Amplification 2014 for Bass Clarinet and fx pedals

Steve Reich – Vermont Counterpoint 1982 Flute & tape

Παίζουν οι μουσικοί του ARTéfacts ensemble:

Ζαχαριάς Ταρπάγκος – Φλάουτο

Σπύρος Τζέκος – Κλαρινέτο

Guido De Flaviis – Σαξόφωνο

Συντελεστές

Sound engineer: Μηνάς Εμμανουήλ

Lighting operator/designer: Νέλλη Πουλοπούλου

Stage manager: Μικές Σακελλίου

Poster design: Τζώρτζης Κόντος

Associate Producer: Νέλλη Πουλοπούλου

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Διοργάνωση – Καλλιτεχνική διεύθυνση: Βασιλική Λεγάκη

Εισιτήρια: 15€

Κρατήσεις θέσεων: 2105227961, revma.performances@gmail.com

REVMA/ Performing Arts Society: Σερβίων 8, 1ος όροφος, Ακαδημία Πλάτωνος https://revmaspace.com