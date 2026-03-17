Το Processes Festival, χώρος διερεύνησης της σύγχρονης μουσικής και των πολλαπλών μορφών έκφρασης, συνεχίζει την πορεία του με την ανοιξιάτικη σειρά συναυλιών Spring Edition – Νew Μusic SERIES. Το φεστιβάλ, που πρωτοπαρουσιάστηκε το φθινόπωρο του 2025 στον πολυχώρο REVMA, εξερευνά τον διάλογο ανάμεσα στον ήχο, την τεχνολογία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκέψη, δίνοντας έμφαση στην ηλεκτρονική μουσική σύνθεση, την ηχητική τέχνη και τις διακαλλιτεχνικές συνεργασίες.

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, το Ventus Ensemble παρουσιάζει τη συναυλία Μετασχηματισμοί, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε τέσσερα έργα του 21ου αιώνα για κουιντέτα ξύλινων πνευστών. Ο ήχος αντιμετωπίζεται ως ζωντανό υλικό που εξελίσσεται μέσα από διαφορετικές τεχνικές γραφής και αισθητικές προσεγγίσεις, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο ηχητικό τοπίο. Με την υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.

Από τη στοχαστική εσωστρέφεια του Willem Jeths και τη σωματική, σχεδόν πρωτόγονη ενέργεια του Ned McGowan, έως τη θεατρικότητα και τις λαϊκές αναφορές του Fazıl Say και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία του Κορνήλιου Σελαμσή, το πρόγραμμα αναδεικνύει τις πολλαπλές εκφραστικές και ηχοχρωματικές δυνατότητες του κλασικού κουιντέτου πνευστών και του πολύ νεότερου κουιντέτου πνευστών με γλωττίδα. Ο Κορνήλιος Σελαμσής θα προλογίσει τη συναυλία, μιλώντας για το έργο του Morbis, αλλά και για τις ιδέες και τεχνικές που διαμορφώνουν τη σύγχρονη μουσική δημιουργία.

Πρόγραμμα :

Willem Jeths – Maktub για reed quintet, 2013

Fazıl Say – Alevi Dedeler raki masasinda (Alevi Fathers at the Raki Table), Op.35 για wind quintet, 2011

Ned McGowan – Wood Burn για reed quintet, 2005,

Kornilios Selamsis – Morbis για wind quintet, 2012 (αφιερωμένο στο Ventus Ensemble)

Ventus Ensemble

Ζαχαριάς Ταρπάγκος – Φλάουτο

Γιάννης Οικονόμου – Όμποε

Κώστας Γιοβάνη – Όμποε

Σπύρος Τζέκος – Κλαρινέτο

Κώστας Τζέκος – Μπάσο Κλαρινέτο

Guido De Flaviis – Σαξόφωνο

Γιάννης Γούναρης – Κόρνο

Δημήτρης Ντακοβάνος – Φαγκότο

Το Ventus Ensemble, που ιδρύθηκε το 2005 στην Αθήνα, αποτελεί ένα από τα πλέον δραστήρια ελληνικά σύνολα πνευστών. Έχει εμφανιστεί σε κορυφαία θέατρα και φεστιβάλ, όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Θεσσαλονίκης, το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, καθώς και σε σημαντικά φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα. Η φιλοσοφία του βασίζεται στη συνεργατικότητα: γύρω από τον πυρήνα του συνόλου έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με διακεκριμένους καλλιτέχνες, δίνοντας τη δυνατότητα προσέγγισης έργων διαφορετικών περιόδων και αισθητικών, ενώ διαθέτει το μοναδικό στην Ελλάδα reed quintet, που διευρύνει τις εκφραστικές δυνατότητες των πνευστών και χαρίζει διεθνή χαρακτήρα στο σύνολο. Με έμφαση στη σύγχρονη μουσική, το Ventus Ensemble προάγει νέες παραγγελίες έργων, διατηρεί επαφή με το κλασικό και ρομαντικό ρεπερτόριο και μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενισχύει τη σχέση του κοινού με τα πνευστά και τα κρουστά όργανα.

Συντελεστές

Lighting operator/designer: Νέλλη Πουλοπούλου

Stage manager: Μικές Σακελλίου

Poster design: Τζώρτζης Κόντος

Associate Producer: Νέλλη Πουλοπούλου

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Διοργάνωση – Καλλιτεχνική διεύθυνση: Βασιλική Λεγάκη

Πληροφορίες & Εισιτήρια: Κυριακή 22 Μαρτίου στις 20.30

Είσοδος: 15€

Κρατήσεις θέσεων: 2105227961, revma.performances@gmail.com

REVMA/ Performing Arts Society: Σερβίων 8, 1ος όροφος, Ακαδημία Πλάτωνος https://revmaspace.com