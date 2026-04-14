Κυριακή 19 Απριλίου

πολυχώρος REVMA/ Performing Arts Society

Το Processes Festival, ένας χώρος διερεύνησης της σύγχρονης μουσικής και των πολλαπλών μορφών έκφρασης, συνεχίζει την πορεία του με την ανοιξιάτικη σειρά συναυλιών Spring Edition. Το φεστιβάλ, που πρωτοπαρουσιάστηκε το φθινόπωρο του 2025 στον πολυχώρο REVMA, εξερευνά τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στον ήχο, την τεχνολογία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκέψη, δίνοντας έμφαση στην ηλεκτρονική μουσική σύνθεση, την ηχητική τέχνη και τις διακαλλιτεχνικές συνεργασίες.

Την Κυριακή 19 Απριλίου στις 20:30, η πλατφόρμα Songwriting & Electronics, αφιερωμένη στη σύγχρονη τραγουδοποιία και τις ηλεκτρονικές πρακτικές, παρουσιάζει τη δεύτερη ενότητά της στον πολυχώρο REVMA. Το πρόγραμμα αναδεικνύει έργα στα οποία η σύνθεση και η ηχητική επεξεργασία πραγματοποιούνται ζωντανά επί σκηνής, με τη χρήση laptops, controllers και άλλων ηλεκτρονικών μέσων, προσφέροντας στο κοινό μια άμεση και εξελισσόμενη εμπειρία δημιουργίας.

Στο πλαίσιο της βραδιάς παρουσιάζονται τα έργα της Μαρίας Τσιαντούλα «For the voice…», των Γεωργίας Καλοδίκη & Μαρίας Στέλλιου «Wasteland» και του σχήματος Aforismé: Κώστας Ζησιμόπουλος & Παναγιώτης Νικηταρής.

Ι nfo

Μαρία Τσιαντούλα: “For the voice…”

Γεωργία Καλοδίκη & Μαρία Στέλλιου: Wasteland

Aforismé (Κώστας Ζησιμόπουλος & Παναγιώτης Νικηταρής)

Συντελεστές

Lighting operator/designer: Νέλλη Πουλοπούλου

Stage manager: Μικές Σακελλίου

Poster design: Τζώρτζης Κόντος

Associate Producer: Νέλλη Πουλοπούλου

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Διοργάνωση – Καλλιτεχνική διεύθυνση: Βασιλική Λεγάκη

Πληροφορίες & Εισιτήρια: Κυριακή 19 Απριλίου στις 20.30

Είσοδος: 12€

Κρατήσεις θέσεων: 2105227961, revma.performances@gmail.com

REVMA/ Performing Arts Society: Σερβίων 8, 1ος όροφος, Ακαδημία Πλάτωνος https://revmaspace.com