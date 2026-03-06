Πρόληψη για τη γυναικεία υγεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Μάρτιος στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι αφιερωμένος στην πρόληψη και τη φροντίδα της γυναικείας υγείας. Με κεντρικό μήνυμα «Πάνω από όλα Η ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ!», ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα ολοκληρωμένα πακέτα προληπτικών εξετάσεων, σχεδιασμένα να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της γυναίκας.

Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ η πρόληψη αποτελεί βασικό πυλώνα φροντίδας της υγείας. Τα πακέτα πρόληψης έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν έναν ολοκληρωμένο προληπτικό έλεγχο, συνδυάζοντας επιλεγμένες εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις που καλύπτουν βασικές ανάγκες της γυναικείας υγείας και συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση.

Τα πακέτα προληπτικού ελέγχου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ περιλαμβάνουν:

Προληπτικό Check Up

Ένας βασικός προληπτικός έλεγχος που προσφέρει μια συνολική εικόνα της γενικής κατάστασης της υγείας.

Έλεγχος Θυρεοειδούς

Βασικός προληπτικός έλεγχος για την εκτίμηση της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα.

Check Up Εμμηνόπαυσης

Ορμονικός έλεγχος που συμβάλλει στην παρακολούθηση των ορμονικών αλλαγών που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση.

Ψηφιακή Μαστογραφία & Υπερηχογράφημα Μαστών

Σύγχρονες απεικονιστικές εξετάσεις για τον προληπτικό έλεγχο του μαστού, οι οποίες πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού.

Τα προληπτικά πακέτα μπορούν να πραγματοποιηθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε γυναίκας.

Μάθετε Περισσότερα: https://bioiatriki.gr/pagkosmia-imera-tis-gynaikas/

Με εμπειρία 45 ετών, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ υποστηρίζει τη δράση με την επιστημονική της επάρκεια και την αξιοπιστία που τη διακρίνουν, διαθέτοντας εκτεταμένο δίκτυο 74 διαγνωστικών κέντρων, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής και ένα πλήρως αυτοματοποιημένο εργαστήριο, το οποίο συγκαταλέγεται στα τρία κορυφαία της Ευρώπης.