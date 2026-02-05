Με σταθερή δέσμευση στη φροντίδα των αδέσποτων ζώων, η Purina® συνέχισε και το 2025 να στηρίζει το έργο φιλοζωικών οργανώσεων και καταφυγίων σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας περισσότερα από 70.000 γεύματα και συνεισφέροντας ουσιαστικά στις ανάγκες καθημερινής σίτισης των αδέσποτων ζώων.

Στο πλαίσιο του οράματός της για έναν κόσμο όπου τα κατοικίδια έχουν τη φροντίδα που τους αξίζει, η Purina® διέθεσε συνολικά 10,5 τόνους τροφής συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιβίωση και την ευζωία των αδέσποτων ζώων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της υπεύθυνης φιλοξενίας και υιοθεσίας.

Πιο αναλυτικά, το 2025 η Purina® προσέφερε 25.000 γεύματα στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Dogs’ Voice, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δράσεις του για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των αδέσποτων, καθώς και 35.000 γεύματα στη φιλοζωική οργάνωση Nine Lives Greece, στηρίζοντας την καθημερινή φροντίδα των αδέσποτων γατών στην Αθήνα. Παράλληλα, προσέφερε 5.000 γεύματα στη φιλοζωική οργάνωση Αδέσποτος Πλανήτης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τροφή στους οργανισμούς Γάτες Φλοίσβου και Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας. Τέλος, η Purina® στήριξε τον Περιβαλλοντικό, Φιλοζωικό, Πολιτιστικό Σύλλογο Αμαρουσίου σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαρουσίου και τους Δήμους Αλίμου και Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τη φροντίδα και τη σίτιση των αδέσποτων ζώων στις τοπικές τους κοινότητες.

Μέσα από ένα σταθερό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς, η Purina® επενδύει διαχρονικά σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να στηρίζει έμπρακτα την ευζωία των ζώων και τη συνύπαρξή τους με τον άνθρωπο. Η Βάσια Κατσογιάννη, Group Brand Manager της Nestlé Purina® PetCare για την Ελλάδα, δήλωσε «Στην Purina® πιστεύουμε ότι κάθε ζώο αξίζει φροντίδα, αγάπη και μια δεύτερη ευκαιρία για καλύτερη ζωή. Μέσα από συνεργασίες με φιλοζωικές οργανώσεις και τοπικούς φορείς, συμβάλλουμε έμπρακτα στη φροντίδα των αδέσποτων ζώων και προωθούμε τις υπεύθυνες υιοθεσίες. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις σε όλη την Ελλάδα, που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για τα ζώα.»