Κυριακές στις 12:00 (1 – 29 Μαρτίου)

ΤΗΕΑTRE OF THE NO

Το Theatre of the No, σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία κίνησης και έκφρασης μέσα από πρωτότυπα σεμινάρια χορού. Από την εκστατική Tarantella της Νότιας Ιταλίας, στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και στα μοτίβα της Δυτικής Ευρώπης, κάθε σεμινάριο είναι μια ευκαιρία να συνδεθείτε με το σώμα, τη μουσική και την παράδοση με σύγχρονο και βιωματικό τρόπο.



Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται για πέντε Κυριακές, από 1 έως 29 Μαρτίου, από τις χορεύτριες των Encardia και είναι ανοιχτά σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή προηγούμενης εμπειρίας. Ελάτε να γίνετε συνταξιδιώτες σε ένα πολιτιστικό ταξίδι που συνδέει ιστορία, μουσική και κίνηση, και να ανακαλύψετε τη χαρά του χορού μέσα από προσωπική έκφραση και συλλογική εμπειρία.

Χοροί από τη Νότια Ιταλία – Tarantella Pizzica Pizzica

Κυριακή 1 Μαρτίου: 12:00 – 14:00



Τι γίνεται όταν η “αράχνη” σε “τσιμπήσει”;

Εδώ, απλώς… χορεύεις! Ένα βιωματικό ταξίδι στον πολιτισμό των Ελληνοφώνων της Νότιας Ιταλίας, με εκστατική Tarantella Pizzica Pizzica. Μέσα από μουσική, τραγούδια και ιστορίες και τον χορό των encardia θα ανακαλύψετε τη σύνδεση με την άλλη πλευρά του Ιονίου. Ανοιχτό σε όλους.

Διδασκαλία: Κωνσταντίνα Καλκάνη, Ιωάννα Χαμαλέλη

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30



Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών Δυτικής Ευρώπης – Πορτογαλία & Γαλλία Ι Repasseado – Danse de l’Ours – Tordion

Κυριακή 8 Μαρτίου: 12:00 – 14:00

Ένα βιωματικό ταξίδι στη δυτική Ευρώπη μέσα από παραδοσιακούς χορούς γεμάτους ρυθμό, ιστορία και συμβολισμό. Από την Πορτογαλία, θα γνωρίσουμε το Repasseado, έναν δυναμικό χορό που βασίζεται στη συνεργασία, την εναλλαγή ρόλων και τη χαρά της συλλογικής κίνησης. Από τη Γαλλία, θα εξερευνήσουμε τη Danse de l’Ours, έναν αρχέγονο, εκφραστικό χορό με στοιχεία μίμησης και συμβολισμού, καθώς και τον Tordion, έναν κομψό αναγεννησιακό χορό με ζωντανό ρυθμό και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Με τη συνοδεία των Cantistoria, θα δουλέψουμε βασικά βήματα, ρυθμούς και φόρμες, εξερευνώντας τη σχέση του σώματος με τη μουσική και τον χώρο, συνδυάζοντας τεχνική, έκφραση και ιστορικό πλαίσιο.

Διδασκαλία: Κωνσταντίνα Καλκάνη, Ιωάννα Χαμαλέλη

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30

Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί – Μια Άλλη Ματιά

Κυριακή 15 Μαρτίου:12:00 – 14:00

Μάθετε τους βασικούς ελληνικούς χορούς με τρία κινητικά μοτίβα! Ένα ταξίδι από τη Σμύρνη και το Αιγαίο έως τη Θράκη και την Πελοπόννησο, ανακαλύπτοντας βήμα-βήμα τις παραδοσιακές ομάδες χορών, τις φορεσιές και την προέλευσή τους. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

Χοροί που θα καλυφθούν:

Στερεά Ελλάδα: τράτα, συρτός

Πελοπόννησος: συρτός Καλαματιανός, τσάμικο

Ήπειρος-Θεσσαλία: Ζαγορίσιο, τσάμικο

Αιγαίο: Μπάλος, σούστα

Μακεδονία: συρτός Μακεδονίας, έντεκα

Θράκη: χασαπιά, ζωναράδικος

Μικρά Ασία: καρσιλαμάς, χασαποσέρβικο

Διδασκαλία: Ιωάννα Χαμαλέλη, Κωνσταντίνα Καλκάνη

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30

Χοροί από τη Νότια Ιταλία – Tammurriata

Κυριακή 22 Μαρτίου: 12:00 – 14:00

Βιώστε τη ζωντανή παράδοση της Νότιας Ιταλίας μέσα από τη Tammurriata, τη σχέση τους με τη γη, τη γιορτή και το τελετουργικό. Θα μάθετε βασικά βήματα, φιγούρες και αυτοσχεδιασμό. Η Tammurriata, βαθιά γειωμένη και εκφραστική, μας καλεί να συνδεθούμε με τον ρυθμό, το σώμα και το συναίσθημα. Ανοιχτό σε όλα τα επίπεδα.

Διδασκαλία: Κωνσταντίνα Καλκάνη, Αναστασία Δρούγα

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30





“Shall we groove?”

Κυριακή 29 Μαρτίου: 12:00-14:00

Το “Shall we groove?”, που δημιουργήθηκε στα πλαίσια των Dance Residencies στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη του Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ το καλοκαίρι του 2025, επιστρέφει τώρα καλώντας σας να γίνετε συνταξιδιώτες.

Με αφετηρία την ταραντέλα και εργαλεία από τον σύγχρονο χορό, η ομάδα Duende θα σας οδηγήσει βήμα-βήμα στην ανακάλυψη της προσωπικής σας έκφρασης, σε μια μοναδική εμπειρία ελευθερίας και δημιουργίας. Ανοιχτό σε όλους, ανεξαρτήτως εμπειρίας.

Σύλληψη ιδέας-διδασκαλία: Ομάδα χορού Duende – Σταθάτου Δάφνη, Δρούγα Αναστασία

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20

Ιnfo

Ημ/νίες Σεμιναρίων: Κυριακές 1- 29 Μαρτίου

1 Μαρτίου 12:00 – 14:00 Ι Χοροί από τη Νότια Ιταλία – Tarantella Pizzica Pizzica

8 Μαρτίου 12:00 – 14:00 Ι Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών Δυτικής Ευρώπης – Πορτογαλία & Γαλλία

15 Μαρτίου, 12:00 – 14:00 Ι Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί

22 Μαρτίου, 12:00 – 14:00 Ι Χοροί από τη Νότια Ιταλία – Tammurriata

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 – 12:00-14:00 Ι “Shall we groove?”

Σεμινάριο Συγχρόνου χορού

Τιμή Εισιτηρίου: 16€ ανά σεμινάριο

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/seminar/ready-to-dance-seminaria-xorou/

Κρατήσεις Θέσεων: 693 807 4847 Κων/να Καλκάνη

Συντελεστές:

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram