Red Bull Dance Your Style: Τα απόλυτα 1v1 dance battles επιστρέφουν! Πάρε μέρος, δείξε τα dance skills σου και έφυγες για παγκόσμιο τελικό στη Ζυρίχη!

Ο ανατρεπτικός διαγωνισμός χορού έρχεται πιο δυνατός από ποτέ και, για πρώτη φορά, με ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής για όλους όσους αγαπούν τον χορό, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την αυθεντική street dance κουλτούρα και την ενέργεια της freestyle έκφρασης.

Με δύο προκριματικούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και έναν μεγάλο εθνικό τελικό τον Σεπτέμβριο, το Red Bull Dance Your Style αποτελεί μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλά… τη ζεις!

Φέτος, το διαγωνιστικό concept αποκτά ένα ακόμη συναρπαστικό, πρώτο, step, την ημέρα των προκριματικών: τη Cypher Phase. Αυτός ο πρώτο γύρος αποτελεί ένα open call προς όλους όσους αγαπούν τον χορό να συμμετέχουν επιδεικνύοντας την έμπνευση, τη δημιουργικότητα και τα χορευτικά τους skills, και να διεκδικήσουν την πρόκριση στην κύρια φάση του Qualifier, την ίδια μέρα.

Το ταξίδι ξεκινά δυναμικά από την Αθήνα. Στις 18 Απριλίου, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ο πρώτος προκριματικός δίνει το έναυσμα για εκρηκτικά dance battles, με τους συμμετέχοντες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στη σκηνή. Τα beats ανεβάζει ο DJ Rawkuts, κρατώντας το vibe στα ύψη, ενώ ο BBoy Saspens ως host απογειώνει την ενέργεια και ξεσηκώνει κοινό και χορευτές σε κάθε στιγμή.

Η φάση των προκριματικών κορυφώνεται στις 23 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, στο Block33. Ο DJ Amazene θα ανεβάζει τα beats στα ύψη, ενώ ο BBoy Saspens μαζί με την Jo θα κρατούν την ενέργεια στα κόκκινα, ξεσηκώνοντας dancers και κοινό σαν αληθινοί hosts της βραδιάς.