Το παιχνίδι που έχει αγαπηθεί όσο λίγα στην ιστορία του video gaming επιστρέφει με έναν τρόπο που κανείς δεν έχει ξαναδεί. Το Red Bull Tetris® έρχεται ως το πιο καινοτόμο και παγκόσμιο τουρνουά Tetris® και αναζητά τον πιο ταλαντούχο παίχτη στον πλανήτη!

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, παίκτες από κάθε γωνιά του κόσμου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στους Εθνικούς Προκριματικούς. Οι κορυφαίοι θα περάσουν στον Εθνικό Τελικό κάθε χώρας, όπου θα αγωνιστούν 1vs1 σε υπολογιστή. Ο νικητής θα κερδίσει τη συμμετοχή του στον Παγκόσμιο Τελικό στο Ντουμπάι, σε ένα φουτουριστικό event με πάνω από 2.000 drones να δημιουργούν την πρώτη ζωντανή εμπειρία Tetris® στον ουρανό, στο εμβληματικό Dubai Frame.

Πώς μπορείς να συμμετέχεις;

Είναι απλό! Μπαίνεις από το κινητό σου στο redbull.com, κάνεις κλικ στο Red Bull Tetris® event page, πατάς play και ξεκινάς! Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους, άνω των 18 ετών.

Το Red Bull Tetris® απευθύνεται σε gamers, fans της pop culture και κάθε έναν που θέλει να δοκιμάσει τις ικανότητές του σε ένα περιβάλλον όπου gaming, τεχνολογία και δημιουργικότητα συναντιούνται.

Το Red Bull Tetris® φέρνει νέα twists στο κλασικό gameplay, όπως ειδικά power-ups που αλλάζουν την αγωνιστική επιφάνεια του παιχνιδιού, ένα μοναδικό Golden Tetrimino και γρήγορους, περιορισμένου χρόνου, γύρους. Με δυναμικούς μηχανισμούς, όπως αλλαγές βαρύτητας και επιταχύνσεις, κάθε παιχνίδι υπόσχεται μια φρέσκια και διασκεδαστική εμπειρία στους παίχτες, που θα οδηγήσει στον Παγκόσμιο Τελικό!

Ο Παγκόσμιος Τελικός στο Ντουμπάι θα διαρκέσει τρεις αξέχαστες μέρες, από τις 11 έως και τις 13 Δεκεμβρίου, συνδυάζοντας μοναδικές εμπειρίες, μουσικά performances και guest εμφανίσεις. Πριν το κυρίως event, οι φιναλίστ θα μπουν σε έναν γύρο κατάταξης για να καθορίσουν τη θέση τους στο παγκόσμιο τουρνουά. Από εκεί, θα αναμετρηθούν σε αγώνες 1vs1. Και στις 13 Δεκεμβρίου, ο τελικός θα παιχτεί ζωντανά στον ουρανό, με πάνω από 2.000 συγχρονισμένα drones να αποτυπώνουν το παιχνίδι στο εκπληκτικό σκηνικό του Dubai Frame, σε ένα καθηλωτικό gaming show.

Αυτό δεν είναι απλά Tetris®. Είναι το Red Bull Tetris®! Η gaming εμπειρία που λατρεύεις, με τρελά twists, θεαματικά visuals και ένα φινάλε που κόβει την ανάσα.

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Δεν υπάρχουν όρια. Μόνο skills, ταχύτητα και στρατηγική. Τι πιστεύεις; Το έχεις;