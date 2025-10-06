Το ReNature Goes Vivaldi powered by UHU, μια μοναδική γιορτή για τη Μουσική, τη Φύση και τη Βιωσιμότητα, διοργανώθηκε με εξαιρετική επιτυχία από την UHU και τα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στον Χώρο Τέχνης & Πολιτισμού «Άρτεμις» στον Άλιμο. Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της UHU για τη βιωσιμότητα, με στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, τη διατήρηση των ορυκτών πόρων και τη χρήση φυσικών συστατικών και ανανεώσιμων υλικών, στοιχεία που αντικατοπτρίζονται στην πράξη μέσα από τα προϊόντα της σειράς UHU ReNATURE.

ReNature: Μια Συμφωνία Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Μέλλον του Πλανήτη

Σχεδιασμένη με δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών CO2 και τον περιορισμό της κατανάλωσης ορυκτών πρώτων υλών, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα, η σειρά προϊόντων ReNature όχι μόνο αντανακλά τη στρατηγική βιωσιμότητας της UHU, αλλά αναδεικνύει ευρύτερα την ανάγκη αναγέννησης και αναζωογόνησης της φύσης.

Η σύσταση των προϊόντων της σειράς UHU ReNature αποτελείται από 98% φυσικά συστατικά, ενώ η συσκευασία της αποτελείται από 58% ακατέργαστα φυτικά υλικά, στοιχεία που έχουν συντελέσει ώστε η σειρά UHU ReNature να έχει επανειλημμένα αναγνωριστεί ως Green Brand, φέροντας με υπερηφάνεια την ομώνυμη ετικέτα.

Πιστή στη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις οικολογικές πρακτικές, η UHU διοργάνωσε το ReNature Goes Vivaldi σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα στοχεύοντας παράλληλα στην ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων για τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Παρουσία πλήθους κοινού που γέμισε τις θέσεις του πολυχώρου, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών παρουσίασε μια απολαυστική εκτέλεση του αριστουργηματικού έργου «Τέσσερις Εποχές» του Βιβάλντι, ενώνοντας την τέχνη της μουσικής με την αγάπη για τη φύση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δράσεις, η εκδήλωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων, συνδέοντας μοναδικά τη μουσική μαγεία των «Τεσσάρων Εποχών» του Βιβάλντι με τις Τέσσερις Εποχές οικολογικής συνείδησης και βιωσιμότητας που έχει ανάγκη ο πλανήτης μας.

Έτσι, παράλληλα με την απόλαυση μιας αξέχαστης μουσικής εμπειρίας, το κοινό είχε την ευκαιρία να ανακαλύψει τις καινοτόμες πρωτοβουλίες της UHU για την προστασία της Γης, με επίκεντρο το ReNature.

Tο ReNature Goes Vivaldi powered by UHU ολοκληρώθηκε με εορταστικό τρόπο, καθώς μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να αποτυπώσουν τις ReNature στιγμές τους στο 360 photobooth, δημιουργώντας μοναδικές αναμνήσεις.