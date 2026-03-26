Το πρώτο Revolaria του Βαγγέλη Ζαρουχλιώτη είναι γεγονός. Ένα ανατρεπτικό concept που επαναπροσδιορίζει την προπόνηση ως immersive εμπειρία αισθήσεων και ενώνει τις δυνάμεις του με την τεχνολογία της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, και το Group Cycle™ format. Έχει ήδη τοποθετήσει το pin του στον χάρτη της Αθήνας — στο Γκάζι.

Αν περιμένεις να βρεις ένα ακόμη cycling studio… μην πας. Γιατί αυτό που θα συναντήσεις είναι workout party.

Το Revolaria δεν είναι απλώς ένας χώρος άσκησης. Είναι σκηνή, φως, ρυθμός, ένταση και κοινότητα.

Οι λάτρεις του βερολινέζικου clubbing θα αναγνωρίσουν αμέσως τα dance vibes. Ο master revulator Βαγγέλης Ζαρουχλιώτης και η ομάδα του σβήνουν τα όρια ανάμεσα στο fitness και τη διασκέδαση. Η προπόνηση μετατρέπεται σε ένα ηλεκτρισμένο, απόλυτα συνδεδεμένο ritual.

Η δυναμική της ομάδας συγχρονίζεται και αποτυπώνεται σε πραγματικό χρόνο στο video wall. Οι ασκούμενοι βλέπουν live τα δεδομένα τους — watts, ρυθμό, παλμούς — και ολοκληρώνουν κάθε session με πλήρη εικόνα της απόδοσής τους στο κινητό τους.

Performance meets party. Data meets dopamine.

Στην καρδιά του concept βρίσκεται το Technogym Group Cycle™. Όχι απλώς εξοπλισμός, αλλά μια ολοκληρωμένη performance platform. Απόλυτη ακρίβεια, έλεγχος και συνδεσιμότητα. Το hardware διασφαλίζει κορυφαία απόδοση σε κάθε session, ενώ το digital οικοσύστημα της Technogym μετατρέπει κάθε pedal stroke σε μετρήσιμη, εξατομικευμένη εμπειρία.

Revolaria x Technogym δεν είναι απλώς μια συνεργασία. Είναι statement. Είναι η νέα εποχή του indoor cycling.

Technogym Experience Center: Λ. Ποσειδώνος 77, 174 55 Άλιμος

Email: sales.technogym@technogym.gr

Τel.: 211 1088596

Revolaria: Λ. Κωνσταντινουπόλεως 31, Αθήνα 118 55

Email: allincyclingplus@gmail.com

Tel: 6936160002