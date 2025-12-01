RIVERFESTIVE CHRISTMAS: Φέτος οι γιορτές είναι πιο παραμυθένιες από ποτέ, στο River West

Φέτος τα Χριστούγεννα, το River West μεταμορφώνεται σε έναν παραμυθένιο, γιορτινό προορισμό παρουσιάζοντας ένα πολυθεματικό πρόγραμμα δράσεων και δραστηριοτήτων για έναν ολόκληρο μήνα αφιερωμένο στην ομορφότερη εποχή του χρόνου. Ο Άγιος Βασίλης καταφθάνει με το έλκηθρό του, κεφάτα ξωτικά γεμίζουν το εμπορικό κέντρο με σκανταλιές και τραγούδια, ενώ θεματικά εργαστήρια, και δημιουργικές χριστουγεννιάτικες κατασκευές για μικρά χεράκια έχουν στηθεί σε κάθε γωνιά του River West.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, η γιορτινή διασκέδαση ξεκινά με απογεύματα γεμάτα με χριστουγεννιάτικες κατασκευές για τους μικρούς φίλους (ηλικίες 4+) του εμπορικού στο Επίπεδο 1. Τα μικρά χεράκια θα φτιάξουν μπισκοτόσπιτα και μπισκοτανθρώπους, θα τα διακοσμήσουν και θα τα πάρουν μαζί τους.

Επίπεδο 1

Διάρκεια: 01/12 – 03/01

Καθημερινές 01/12 – 23/12: 17:00 – 21:00

Καθημερινές 24/12 – 02/01 & Σάββατα/Κυριακές 06/12, 13/12, 14/12, 20/12, 21/12, 27/12, 28/12, 03/01: 11:00 – 15:00 & 16:00 – 20:00

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ



Από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή έως και τις 19 Δεκεμβρίου, τα πρωινά των πιο μικρών φίλων (1.5-4 ετών) του River West γεμίζουν γιορτινό χρώμα και φαντασία και πολύ… χρυσόσκονη στο Επίπεδο 1!

Πέμπτη & Παρασκευή 4-5/12 Χριστούγεννα με Μουσική & Παραμύθι

Μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη ήχο, κίνηση και φαντασία!

Μέσα από χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μουσικά όργανα, ρυθμικά παιχνίδια και αφήγηση παραμυθιού, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά με κίνηση, φωνές, ρόλους και γέλιο. Μία δράση ιδανική για ανάπτυξη ρυθμού, λόγου, συντονισμού και συναισθηματικής έκφρασης.

Πέμπτη & Παρασκευή 11 & 12/12 Το εργαστήρι των ξωτικών

Σε δύο ξεχωριστά θεματικά corners, τα παιδιά δημιουργούν τα δικά τους χριστουγεννιάτικα στολίδια με απλά και ανακυκλώσιμα υλικά στη μία και διακοσμούν τα δικά τους γιορτινά μπισκότα.

Πέμπτη & Παρασκευή 18-19/12 Messy Play Τα χιονισμένα Χριστούγεννα του Ρούντολφ

Μια χειμωνιάτικη αισθητηριακή εμπειρία γεμάτη χρώματα, υφές, χιόνι, και φυσικά τον φίλο μας τον Ρούντολφ! Τα παιδιά παίζουν και εξερευνούν “χιόνι” φτιαγμένο από ασφαλή βρώσιμα υλικά, παγάκια με χρώμα, αφρό και glitter, ενώ παίζουν με ζωάκια, κουκουνάρια και φυσικά στοιχεία.



Επίπεδο 1

Διάρκεια: 04/12 – 19/12

Πέμπτες 04/12, 11/12, 18/12 & Παρασκευές 05/12, 12/12, 19/12: 11:00 – 13:00

Ο ΆΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΟ ΈΛΚΗΘΡΟ ΤΟΥ

Στις 5 Δεκεμβρίου, ο Άγιος Βασίλης καταφθάνει στο River West OPEN με το εντυπωσιακό αυτοκινούμενο έλκηθρο του και κάνει τις βόλτες του έως και την παραμονή πρωτοχρονιάς! Φωτογραφίες, ευχές, και γιορτινές εκπλήξεις περιμένουν τους μικρούς επισκέπτες, που θα έχουν την ευκαιρία να του μιλήσουν, να φωτογραφηθούν μαζί του και να λάβουν τις πιο ζεστές χριστουγεννιάτικες ευχές.

RW OPEN

Διάρκεια 5/12-31/12

Καθημερινές 05/12, 12/12,19/12, 22/12, 23/12: 17:00-21:00

24/12 & Σάββατα 06/12, 20/12,27/12: 11:00-15:00 και 16:00-20:00

Καθημερινές 29/12, 30/12, 31/12 & & Σαβ/Κυρ 13/12, 14/12, 21/12, 28/12: 11:00 – 15:00

Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, μια μαγική, διαδραστική χριστουγεννιάτικη περιπέτεια ξεκινά στο River West OPEN, ζωντανεύοντας μέσα σε τρία θεματικά σπιτάκια. Ολογράμματα, μαγικά σκηνικά και συναρπαστικοί γρίφοι προσκαλούν τα μικρά και μεγαλύτερα παιδιά να συμμετέχουν και να σώσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων.

RW OPEN

Διάρκεια 5/12-31/12

Καθημερινές 05/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12 12/12,15/12, 16/12, 17/12, 18/12, 19/12, 22/12, 23/12 17:00-21:00

Καθημερινές 29/12, 30/12, 31/12 και Σαββατοκύριακα 13/12, 14/12, 21/12 16:00-20:00,

Σάββατο 6/12 11:00-15:00 και 16:00-20:00

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ PARADE

Η γιορτινή μαγεία ζωντανεύει σε όλους τους χώρους του River West με την εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη παρέλαση των ξωτικών και των φίλων τους. Κρατήστε τα μάτια και τα αυτιά σας ανοιχτά και, μόλις ακουστούν οι μουσικοί, αφήστε τη γιορτινή φιέστα να σας παρασύρει στην πιο χαρούμενη εορταστική εμπειρία. Μην ξεχάσετε να κοιτάξετε και ψηλά – οι εντυπωσιακοί ξυλοπόδαροι θα βρίσκονται εκεί για να σας χαρίσουν ένα μεγάλο, γιορτινό χαιρετισμό!

Διάρκεια: 05-31/12

Καθημερινές 05/12 17:00-21:00

Καθημερινές 22/12, 23/12, 24/12, 29/12,30/12, 31/12 Σαββατοκύριακα 06/12, 13/12, 14/12, 20/12, 21/12, 26/12,28/12 11:00-15:00 και 16:00-20:00

Ελάτε και εσείς, μικροί μεγάλοι στο River West, και ζήστε τις πιο RiverFestive στιγμές για όλη την οικογένεια. Δώρα, διασκέδαση και γιορτινές αγορές, γίνονται όλα εύκολα, στο River West!

Για περισσότερες πληροφορίες: Επισκεφτείτε το website του River West: https://riverwest.gr/el/

*Για τη συμμετοχή στις δράσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.