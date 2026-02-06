Tο Four Seasons Astir Palace που φέτος κατατάσσεται στη θέση #17 των The World’s 50 Best Hotels, φέρνει στο προσκήνιο μια ολιστική, συνειδητή προσέγγιση ευεξίας με επίκεντρο τη Γη. Σε διαρκή εξέλιξη, το βραβευμένο spa του ξενοδοχείου στοχεύει να καλλιεργήσει τόσο τον άνθρωπο όσο και τον πλανήτη, μέσα από τις καινοτόμες νέες θεραπείες Omorovicza και μια πρωτοβουλία δενδροφύτευσης. Βαθιά ριζωμένη στις αξίες του Four Seasons for Good, οι δραστηριότητες αυτές υποστηρίζουν το διαχρονικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

«Στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens πιστεύουμε ότι η πραγματική ευεξία ξεκινά από τη διασύνδεση – με τον εαυτό μας, τις κοινότητές μας και τη Γη», δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου, Jann Kaiser. «Οι πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες μας στον τομέα του wellness και της βιωσιμότητας, δίνουν ζωή σε αυτή τη φιλοσοφία, προάγοντας την υγεία, την ισορροπία και τη ζωτικότητα σε κάθε επίπεδο».

Ένα φυσικό καταφύγιο

Με την σε μια γαλήνια χερσόνησο, περιτριγυρισμένο από πευκοδάση και τα γαλάζια νερά του Αιγαίου, το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens αποτελεί ένα καταφύγιο αναζωογόνησης. Το spa του ξενοδοχείου αντλεί έμπνευση από τη φιλοσοφία του Ιπποκράτη για την ολιστική υγεία, αξιοποιώντας τη θεραπευτική δύναμη του νερού, των αιθέριων ελαίων, των ενδημικών βοτάνων και των φαρμακευτικών λουλουδιών. Οι signature θεραπείες τιμούν την αρχαία σοφία και τους ρυθμούς της φύσης, σε αρμονία με αναζωογονητική υδροθεραπεία.

Ευεξία με σκοπό

Στις 24 Ιανουαρίου 2026, το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens φιλοξένησε την πρώτη του δράση δενδροφύτευσης σε συνεργασία με τη We4All, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει την αποκατάσταση των κατεστραμμένων οικοσυστημάτων. Η πρωτοβουλία τροφοδοτείται από τη signature θεραπεία Yi του spa, εμπνευσμένη από την ελληνική λέξη «Γη». Τον τελευταίο χρόνο, η θεραπεία αυτή έχει χρηματοδοτήσει τη μελλοντική φύτευση 1.648 δέντρων, με τρία δέντρα να δωρίζονται για κάθε κράτηση Yi.

Η εμπειρία της θεραπείας Yi προσκαλεί τους επισκέπτες να γράψουν το όνομά τους και τις ευχές τους σε ειδικές ετικέτες σπόρων που τοποθετούνται στα δέντρα. Όταν βρέχει, οι ετικέτες βιοδιασπώνται, συμβολίζοντας την αναγέννηση και τα νέα ξεκινήματα. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, 200 δέντρα θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός νέου «πράσινου πνεύμονα» στο Καβούρι, πλησίον του ξενοδοχείου. Προγραμματίζονται επίσης περαιτέρω δράσεις αναδάσωσης, ώστε το δασικό έργο του Four Seasons Athens να συνεχίσει να ευδοκιμεί και τα επόμενα χρόνια..

Όταν η φύση συναντά την επιστήμη της ομορφιάς Omorovicza στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens

Συμπληρώνοντας τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, το spa αγκαλιάζει την έννοια της «ομορφιάς που πηγάζει από τη γη» μέσα από το πολυβραβευμένο ουγγρικό brand Omorovicza. Δύο νέες signature θεραπείες αξιοποιούν τη θεραπευτική δύναμη των πλούσιων σε μέταλλα ιαματικών νερών της Ουγγαρίας, σε συνδυασμό με προηγμένη τεχνολογία περιποίησης της επιδερμίδας. Το ολοκαίνουργιο μηχάνημα Hydrafacial χρησιμοποιεί την τεχνολογία “vortex-fusion”, με ένα εξειδικευμένο εργαλείο και σπειροειδείς άκρες που, απομακρύνουν τους επιφανειακούς ρύπους και ταυτόχρονα διοχετεύουν ενεργά συστατικά.

To 50λεπτo Elixir Power Signature Facial είναι μια εξειδικευμένη θεραπεία ενίσχυσης της λάμψης. Το Omorovicza Elixir και το Healing Concentrate™ – ένα μοναδικό, πατενταρισμένο σύμπλεγμα 26 φυσικών μετάλλων – συνδυάζονται με την παραδοσιακή ουγγρική τεχνική μάλαξης προσώπου, χαρίζοντας φωτεινότητα, σύσφιξη και αναζωογόνηση.. Η εκτεταμένη εμπειρία των 80 λεπτών ενισχύει τα αποτελέσματα μέσω της βαθιάς καθαριστικής, απολεπιστικής ενυδατικής δράσης του Hydrafacial.

Η 80λεπτη Blue Diamond Performance Facial στοχεύει στα σημάδια γήρανσης με τον ορό Blue Diamond Super Serum και ένα ήπιο peeling ανανέωσης. Οι signature τεχνικές μάλαξης, τα dermaglobes και το gua sha σμιλεύουν και λειαίνουν την επιδερμίδα. Η 110λεπτη εκδοχή Hydrafacial εντείνει την ενυδάτωση και τη βελτίωση της υφής για νεανική λάμψη.

Μη επεμβατική αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική, η 50λεπτη Hydrafacial Deluxe συνδυάζει βαθύ καθαρισμό, απολέπιση, ενυδάτωση και αντιοξειδωτική προστασία. Μια Επιλεγμένη σειρά από Booster Serums των JLo Beauty, Murad, Epicutis και άλλων γνωστών εταιρειών επιτρέπει την εξατομίκευση των θεραπειών, ενώ η θεραπεία με LED φως προσφέρει βαθιά αναζωογόνηση.

Από τις αναζωογονητικές, πλούσιες σε μέταλλα θεραπείες προσώπου έως την αναδάσωση, οι πρωτοβουλίες αυτές αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία του spa, μεγέθους 1.300 τετραγωνικών μέτρων, με επίκεντρο τις θεραπευτικές δυνάμεις της φύσης. Τα παράθυρα του spa, από το δάπεδο έως την οροφή προσφέρουν απέραντη θέα στο Αιγαίο, ενώ η εσωτερική πισίνα, η υδροθεραπευτική ζώνη Fountain House και το Spa & Wellness Garden προσφέρουν τον χώρο για την αυθεντική αποκατάσταση.

Για να ζήσετε την εμπειρία της ευεξίας με επίκεντρο τη Γη στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο [email protected] ή καλέστε στο +30 21 0890 1000.