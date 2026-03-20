Η Ιταλίδα εγγαστρίμυθη τραγουδοποιός Roberta Carrieri και ο καταξιωμένος σαξοφωνίστας και πολυοργανίστας Gilad Atzmon θα συναντηθούν επί σκηνής την Κυριακή 22 Μαρτίου στις 21:00 στο Theatre of the No, για μια μοναδική συναυλία-stand-up που συνδυάζει μουσική, χιούμορ και θεατρικότητα, γιορτάζοντας ταυτόχρονα τη μουσική, τις γλώσσες και τις πολιτισμικές διαφορές.

Ο Gilad Atzmon, με βαθιές ρίζες στην τζαζ, και η Roberta, με υπόβαθρο στο φολκ και το ροκ, θα εξερευνήσουν δημιουργικά ο ένας τον μουσικό κόσμο του άλλου, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και μουσική πολυμορφία. Στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης οι μαγικές κούκλες της Roberta, Kouklamou και Ninìu, οι οποίες ζωντανεύουν μέσα από τραγούδι και εγγαστρίμυθη ομιλία, προσφέροντας μια μοναδική θεατρική εμπειρία.

Η Roberta Carrieri έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Fiamma Fumana, Davide Van de Sfross, Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti), Flavio Oreglio, Moni Ovadia, Nino Frassica και Maccio Capatonda. Ως σολίστ, έχει κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ με δικές της συνθέσεις και στίχους, κερδίζοντας κοινό σε ΗΠΑ, Καναδά, Ευρώπη και Ελλάδα. Η ιδιαίτερη ειρωνεία και το χιούμορ των τραγουδιών της την έχουν καταστήσει αγαπητή στο ευρύ κοινό, ενώ η συμμετοχή της στην 11η σεζόν του “The Voice of Greece” άφησε τους κριτές άφωνους με τις κούκλες της.

Στην Ελλάδα, η Roberta έχει συνεργαστεί με τον Νίκο Στρατάκη και πρόσφατα κυκλοφόρησε δύο νέα τραγούδια στα ελληνικά. Το τραγούδι «Μ’ αρέσουν οι χοντρούληδες», με συμμετοχή του ράπερ Taki Tsan, έγινε viral στο Instagram και το TikTok, επιβεβαιώνοντας την πρωτοτυπία και το ταλέντο της.

Roberta Carrieri:τραγουδι, κιθαρα

Gilad Atzmon: σαξόφωνο

Special guests: Koùklamou and Ninìu

Κυριακή 22 Μαρτίου στις 21.00

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Εισιτήρια: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/roberta-carrieri-gilad-atzmon-lift-of/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

