Με συνέπεια στις αξίες της προσφοράς και της κοινωνικής ευθύνης, η ROLCO, η μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη παραγωγική μονάδα απορρυπαντικών στην Ελλάδα, με 70 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο πλευρό της ελληνικής οικογένειας, αναλαμβάνει ακόμη μια σημαντική πρωτοβουλία με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Η ROLCO με σύμμαχο το brand ROL, μέσα από την ενέργεια «70 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» η οποία θα διαρκέσει από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου 2025, στοχεύει να ενισχύσει Οργανισμούς με αποδεδειγμένο κοινωνικό έργο, οι οποίοι στηρίζουν οικογένειες και ευάλωτες ομάδες.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η εταιρεία θα προσφέρει 1 τόνο απορρυπαντικών σε 6 Οργανισμούς που στηρίζουν καθημερινά συνανθρώπους μας σε ανάγκη. Παράλληλα, καλεί το κοινό να συμβάλει στο διπλασιασμό της προσφοράς μέσω μιας απλής διαδικτυακής ψηφοφορίας. Με την ενεργή συμμετοχή του, το κοινό επιλέγει τον φορέα που επιθυμεί να στηρίξει και κάθε μήνα ένας επιπλέον τόνος απορρυπαντικών διαμοιράζεται στους Οργανισμούς αναλογικά με τα ποσοστά ψήφων που έχουν συγκεντρώσει.

Για να λάβει κανείς μέρος στην ενέργεια, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, ενώ οι συμμετέχοντες θα μπαίνουν αυτομάτως σε μηνιαία κλήρωση για μοναδικά δώρα. Συγκεκριμένα, κάθε μήνα ένας μεγάλος νικητής θα κερδίζει ένα πλυντήριο ρούχων, ενώ δέκα ακόμα νικητές θα απολαμβάνουν πλούσια πακέτα προϊόντων ROL.

Οι 6 Οργανισμοί που θα υποστηριχθούν μέσω της δράσης είναι οι παρακάτω:

Θεόφιλος

Παιδικά Χωριά SOS

Το Εργαστήρι

ΔΕΣΜΟΣ

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή

Κιβωτός του Κόσμου

Για ακόμη μία φορά, ROLCO και ROL αποδεικνύουν στην πράξη τη σταθερή τους δέσμευση για έναν καλύτερο κόσμο, μέσα από μια νέα πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Με οδηγό το μήνυμα της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, προσκαλεί όλους μας να γίνουμε μέρος της αλλαγής, συμμετέχοντας ενεργά σε ακόμα μια δράση που θα κάνει τη διαφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή στη δράση: https://rolactivation.gr/