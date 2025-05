Sakis Tsinoukas Quintet στο ΤΗΕΑΤRE OF THE NO

Sakis Tsinoukas Quintet στο ΤΗΕΑΤRE OF THE NO

Σάββατο 10 Μαΐου

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας φιλοξενεί το Sakis Tsinoukas Quintet, ένα δυναμικό jazz σχήμα που γεφυρώνει την παραδοσιακή τζαζ με σύγχρονες μουσικές επιρροές. Το Σάββατο 10 Μαΐου στις 22:30.

Με επικεφαλής τον καταξιωμένο κιθαρίστα και συνθέτη Σάκη Τσινουκά, το κουιντέτο ξεχωρίζει για τους πλούσιους αρμονικούς συνδυασμούς, τους λεπτοδουλεμένους αυτοσχεδιασμούς και τις μελωδίες που μαγεύουν το κοινό.

Κάθε μέλος του σχήματος συνεισφέρει με τη δική του ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, δημιουργώντας ένα σύνολο με συνοχή, καινοτομία και βαθιά εκφραστικότητα. Οι ζωντανές εμφανίσεις τους προσφέρουν ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι, στο οποίο τα μελωδικά μοτίβα συνδυάζονται με μια μοντέρνα, εκλεπτυσμένη αισθητική.

Ι nfo

Σάκης Τσινουκάς – Κιθάρα, Συνθέσεις

Μάριος Βαληνάκης – Τενόρο Σαξόφωνο

Γιάννης Παπαναστασίου – Άλτο Σαξόφωνο

Λάμπρος Παπανικολάου – Κοντραμπάσο

Ektoras Remsak-Drums

Ημ/νια: Σάββατο 10 Μαΐου στις 22:30.

Tιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/sakis-tsinoukas-quintet/

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram