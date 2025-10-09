Συνεχίζουν για τρίτη χρονιά να ενώνουν τις δυνάμεις τους προς τιμήν της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας

Η Sephora δεσμεύεται να δωρίσει το 100%* των πωλήσεων του νέου αρώματος Rare Beauty by Selena Gomez στο Rare Impact Fund, σύμφωνα με τους όρους της ενέργειας*.

Σήμερα, η Sephora και η Rare Beauty by Selena Gomez ανακοινώνουν την επιστροφή της καμπάνιας “Make A Rare Impact” στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση δράσεων υπέρ της ψυχικής υγείας.

Στο πλαίσιο της φετινής καμπάνιας, η Sephora θα δωρίσει το 100%* των πωλήσεων του νέου αρώματος Rare Beauty στο Rare Impact Fund, από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025. Η ενέργεια θα ισχύει τόσο για τις πωλήσεις στα καταστήματα Sephora όσο και online, σε 25 αγορές, καθώς και στα καταστήματα Sephora at Kohl’s στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Rare Impact Fund δημιουργήθηκε το 2020 από τη Selena Gomez, Ιδρύτρια και Δημιουργό της Rare Beauty, με αποστολή τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για οργανισμούς που ενισχύουν την πρόσβαση νέων σε υπηρεσίες και εκπαίδευση ψυχικής υγείας παγκοσμίως. Από την ίδρυσή του, το Ταμείο έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια και στηρίζει 30 οργανισμούς σε πέντε ηπείρους, διευρύνοντας την πρόσβαση των νέων σε υποστήριξη ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικά προγράμματα.

«Πριν από πέντε χρόνια, ξεκινήσαμε το Rare Impact Fund με έναν απλό στόχο: να βοηθήσουμε περισσότερους νέους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να νιώσουν ότι τους βλέπουν, τους στηρίζουν και τους φροντίζουν. Οι συνεργάτες μας, όπως η Sephora, είναι καθοριστικοί για την αποστολή μας, συνεισφέροντας πολύτιμους πόρους για την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όσους τις έχουν ανάγκη. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε αυτή την ουσιαστική προσπάθεια συγκέντρωσης πόρων με τη Sephora, έναν από τους μεγαλύτερους δωρητές μας, που μοιράζεται την πίστη μας σε αυτή την αποστολή και αντιλαμβάνεται την ανάγκη να ενισχυθεί η ψυχική υγεία των νέων παγκοσμίως», δήλωσε η Selena Gomez, Ιδρύτρια και Δημιουργός της Rare Beauty και του Rare Impact Fund.

«Με μεγάλη μας χαρά ανανεώνουμε τη συνεργασία μας με τη Rare Beauty και το Rare Impact Fund. Στη Sephora, η αποστολή μας είναι να προάγουμε έναν κόσμο έμπνευσης και ένταξης — αξίες που μοιραζόμαστε με τη Rare Beauty. Πιστεύουμε ότι η ομορφιά μπορεί να αποτελέσει θετική συμβολή στην ψυχική υγεία, και η καμπάνια Make A Rare Impact υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να καταστήσουμε τη βιομηχανία της ομορφιάς έναν ασφαλή και φιλόξενο χώρο για όλους. Καλούμε όλη την κοινότητα της Sephora να μας βοηθήσει να κάνουμε ένα σπάνιο αντίκτυπο», δήλωσε η Deborah Yeh, Global Chief Marketing Officer της Sephora.

Αξιοποιώντας την παγκόσμια παρουσία της Sephora, η καμπάνια θα υλοποιηθεί σε 25 αγορές, μεταξύ των οποίων: Αυστραλία, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδάς, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ, Ιταλία, Ινδία, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Kohl’s (Sephora corners).

Το 2024, η δωρεά της Sephora από το 2023 βοήθησε τους συνεργάτες-μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς του Rare Impact Fund να φτάσουν σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια άτομα, δημιουργώντας και διανέμοντας 445 πόρους ψυχικής υγείας.

Η Elyse Cohen, Chief Impact Officer της Rare Beauty και Πρόεδρος του Rare Impact Fund, δήλωσε:

«Η συνεχής συνεργασία μας με τη Sephora στην καμπάνια Make A Rare Impact αντανακλά την κοινή μας πίστη στη δύναμη της συλλογικής δράσης. Με την υποστήριξή τους και χάρη στο έργο των αφοσιωμένων συνεργαζόμενων μη κερδοσκοπικών οργανισμών μας, το Rare Impact Fund έχει καταφέρει να στηρίζει περισσότερα από ένα εκατομμύριο νέους κάθε χρόνο και σχεδόν 3.000 σχολεία και οργανισμούς παγκοσμίως. Αυτή η καμπάνια αποτελεί ένα ξεκάθαρο παράδειγμα του τι είναι εφικτό όταν brands, οργανισμοί και κοινότητες συνεργάζονται — όχι μόνο για την ευαισθητοποίηση, αλλά για να διευρύνουν την πρόσβαση και να χτίσουν διαρκή υποστήριξη στην ψυχική υγεία των νέων».

*Μέχρι και 500.000 δολάρια ΗΠΑ στο Δίκτυο Διανομής της SEPHORA στις ΗΠΑ,· μέχρι και 100.000 δολάρια ΗΠΑ στο Δίκτυο Διανομής της Kohl’s·, μέχρι και 50.000 AUD στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, μέχρι και 240.000 BRL στη Βραζιλία έως ένα μέγιστο ποσό 6.800 USD στην Ταϊλάνδη, μέχρι και 810.000 Ινδικές Ρουπίες στην Ινδία, και όχι περισσότερα από 200.000 € ανεξαρτήτως του πραγματικού αριθμού πωλήσεων προϊόντων στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Επικράτειας για την Προώθηση.