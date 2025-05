Sleep Well, Live Well! Ο καλύτερος ύπνος της ζωής σας ξεκινά από ένα στρώμα Hästens

Ο ύπνος δεν είναι μια παύση από τη ζωή — είναι το θεμέλιο για κάθε μας στιγμή. Επενδύοντας σε έναν καλύτερο ύπνο, επενδύουμε σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Γιατί η ποιότητα του ύπνου μας διαμορφώνει την ποιότητα της ζωής μας. Γιατί το στρώμα που μας κρατά κάθε νύχτα, στηρίζει και τα όνειρα που χτίζουμε κάθε ημέρα. Ανακαλύψτε τα στρώματα Hästens από €6.140.

Ένα στρώμα Hästens διαρκεί μια ζωή …ή και λίγο περισσότερο. Η Hästens, με ιστορία που ξεκινά το 1852, μετατρέπει τον ύπνο σε τέχνη, συνδυάζοντας αυθεντική παράδοση και καινοτομία αιχμής. Ως ο πιο αξιόπιστος και αναγνωρισμένος κατασκευαστής πολυτελών στρωμάτων και κρεβατιών στον κόσμο, η Hästens προσφέρει χειροποίητα στρώματα, που κατασκευάζονται από φυσικά υλικά όπως τρίχες αλόγου, μαλλί, λινάρι και βαμβάκι χαρίζοντας αξεπέραστη άνεση και υποστήριξη για μια ζωή γεμάτη ευεξία.

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να περιγράψεις ένα στρώμα Hästens παρά να πεις πως είναι σαν να κοιμάσαι σε ένα σύννεφο. Τα στρώματα της Hästens χρησιμοποιούν τρίχες από τη χαίτη και την ουρά του αλόγου, επεξεργασμένες με μοναδική τεχνική. Πλέκονται και ατμίζονται για να σχηματίσουν μια μόνιμη καμπύλη, δημιουργώντας μια φυσική και ελαστική επιφάνεια που αναπνέει, απορροφά την υγρασία και ρυθμίζει τη θερμοκρασία, προσφέροντας δροσιά το καλοκαίρι και ζεστασιά τον χειμώνα. Καθαρίζονται με ακρίβεια και στη συνέχεια περιστρέφονται σε ελατήρια, σχηματίζοντας ένα υλικό που τοποθετείται με το χέρι, ανάμεσα στις άλλες στρώσεις. Αντί για συνθετικό αφρό, η Hästens χρησιμοποιεί χειροποίητα ελατήρια, δημιουργώντας ένα στρώμα που προσαρμόζεται απόλυτα στο σώμα, επιτρέποντας του να χαλαρώσει και να ανακάμψει σε φυσική θέση.

Η καλύτερη επένδυση για την υγεία σας Αμέσως όταν ξαπλώνετε σε ένα στρώμα Hästens, το σώμα σας «πέφτει» στις στρώσεις και στη συνέχεια υποστηρίζεται από κάθε ελατήριο που αντιδρά στην πίεσή σας. Μια ενορχήστρωση υλικών που συνεργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας κάνοντας όλη τη δουλειά…όσο εσείς κοιμάστε. Όλα τα συστήματα της Hästens είναι προσαρμοσμένα στην προτίμηση του πελάτη κατά τη διάρκεια της κατασκευής, με την αλλαγή του πάχους των ελατηρίων και την τροποποίηση της πίεσης από έξτρα σφιχτό, σε σφιχτό, μεσαίο ή μαλακό. Με ένα δίκτυο ελατηρίων που αλληλοεπιδρούν, κάνει την αίσθηση του να γυρίζεις πλευρό στον ύπνο να απαιτεί πολύ λιγότερη προσπάθεια— σε αντίθεση με τα κρεβάτια από αφρό μνήμης που “παγιδεύουν” το σώμα και δυσκολεύουν τις κινήσεις.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του στρώματος Hästens, ισχυρότερα ελατήρια τοποθετούνται στις γωνίες για να ενισχύσουν την υποστήριξη στις άκρες και να διατηρήσουν τη δομή. Αυτή η μηχανική είναι επίσης ωφέλιμη για τον ύπνο με τον / την σύντροφό σας, καθώς τα ελατήρια αντιδρούν ξεχωριστά, οπότε οι δύο άνθρωποι ουσιαστικά κοιμούνται σε ξεχωριστές “σφαίρες”, χωρίς να ενοχλούν ο ένας τον άλλον με τις κινήσεις τους. Ένα καλό στρώμα αποτρέπει το σώμα από το να ψάχνει μια πιο άνετη, υποστηρικτική ή πιο δροσερή θέση όλη τη νύχτα, επιτυγχάνοντας έτσι πιο παραγωγικό ύπνο.

Όταν η εμπειρία επιβεβαιώνει τον μύθο. Η Caira Blackwell, Senior Staff Writer for Sleep της The New York Times Wirecutter, δοκίμασε το best-seller μοντέλο Hästens, 2000T για έξι μήνες και δηλώνει: «Το καλύτερο στρώμα που δοκίμασα ποτέ! Όταν ξάπλωσα αισθάνθηκα άβαρη, σαν να κολυμπάω σε μια πισίνα νερού που έχει ρυθμιστεί στην ακριβή θερμοκρασία του σώματός μου. Δεν μπορούσα σχεδόν να καταλάβω που τελειώνει το στρώμα και που αρχίζει το σώμα μου. Σε αντίθεση με τη σταδιακή βύθιση του memory foam ή την άνεση ενός στρώματος με πλούσιο κάλυμμα, η τρίχα αλόγου της Hästens έχει μια φυσική ελαστικότητα, παραμένοντας παράλληλα πολύ μαλακή και διαπνέουσα. Φανταστείτε να αιωρείστε σε ένα κύμα απαλού, μετακινούμενου αέρα, που σας κλείνει μέσα του αλλά παράλληλα σας αφήνει ελεύθερους. Η υποστήριξη των άκρων είναι επίσης εντυπωσιακή, δεδομένης της απαλότητας του στρώματος: Όταν κοιμάσαι κοντά στην άκρη δεν νιώθεις ανασφάλεια και όταν κάθεσαι ακριβώς πάνω της απλώς υποχωρεί απαλά, χωρίς να βυθίζεται εντελώς. Μετά από έξι μήνες ύπνου στο στρώμα 2000T……κάθε νύχτα που ξαπλώνω στο κρεβάτι, νιώθω σαν να ξαναερωτεύομαι. Αισθάνομαι τον ενθουσιασμό καθώς μπαίνω στα σεντόνια και μετά πέφτω σε έναν άλλο κόσμο και παραμένω εκεί, ευτυχισμένη, μέχρι να χτυπήσει το ξυπνητήρι το πρωί».

Επιλέξτε το δικό σας στρώμα Hästens στο flagship store στον Άλιμο, Λεωφ. Ποσειδώνος 46.