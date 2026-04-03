Ο αγαπημένος βραδινός αγώνας δρόμου SNF Nostos Run 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) επιστρέφει στις 23 Ιουνίου, στο πλαίσιο του επετειακού SNF Nostos 2026 το οποίο θα γιορτάσει τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του ΙΣΝ! Ο αγώνας, o οποίος διοργανώνεται σε συνεργασία με την AMKE “Αναγέννηση & Πρόοδος”, έρχεται να μας υπενθυμίσει όλα όσα μπορεί να μας προσφέρει το τρέξιμο, από καλύτερη συγκέντρωση, μέχρι βελτιωμένη διάθεση και ευεξία αλλά κυρίως τη σημασία του σκοπού, ειδικά όταν αυτός είναι συλλογικός.

Με έμφαση στην έννοια της προσφοράς και της αλληλεγγύης, το ΙΣΝ γιορτάζοντας τρεις δεκαετίες κοινωφελούς δράσης, φέτος θα προσφέρει επιπλέον ένα ποσό ίσο με το τριπλάσιο του συνολικού χρηματικού ποσού που θα συγκεντρωθεί από τις συμμετοχές των δρομέων για να συμβάλει στην ενίσχυση των φετινών συνεργαζόμενων μη κερδοσκοπικών οργανισμών Λάμψη και Πνοή Αγάπης.

O αγώνας περιλαμβάνει διαδρομές των 10 χλμ., και 6 χλμ., με σημείο εκκίνησης το Παναθηναϊκό Στάδιο και τερματισμού το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), καθώς και μια διαδρομή 1 χλμ. για αθλητές Special Olympics. Η εκκίνηση των 10 χλμ. θα γίνει στις 20:50, των 6 χλμ. στις 21:10 και του 1χλμ. στις 20:50. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τον ρυθμό θα δίνουν οι μπάντες κρουστών Batala και Quilombo, ενώ τον τερματισμό θα συνοδεύει μουσικά ένα ανεβαστικό DJ set.

Τη διοργανωτική επίβλεψη του αγώνα έχει η ΑΜΚΕ “Αναγέννηση & Πρόοδος” υπό την επιστημονική επίβλεψη του Sports Excellence – Τμήμα Αθλητικής Αριστείας της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο αγώνας SNF Nostos Run δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα, ωστόσο θα γίνεται επίσημη χρονομέτρηση, για όσους θέλουν να γνωρίζουν την επίδοσή τους.

Τρέχοντας για καλό σκοπό

Για μια ακόμη χρονιά, ο αγώνας SNF Nostos Run έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Οι δρομείς καλούνται να συνεισφέρουν μια ελάχιστη συμμετοχή των €5 (ή παραπάνω για όποιον το επιθυμεί!), για την υποστήριξη των μη κερδοσκοπικών οργανισμών Λάμψη που φροντίζει για την ιατρική και παιδιατρική φροντίδα παιδιών στη Βόρεια Ελλάδα που πάσχουν από κακοήθη νοσήματα, και Πνοή Αγάπης που έχει βασικό στόχο να προσφέρει συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε ογκολογικούς ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους.

Το δώρο των δρομέων θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο καθώς θα προστεθεί επιπλέον τριπλάσιο ποσό από το ΙΣΝ (για παράδειγμα, σε συνεισφορά των €5 ενός δρομέα, το ΙΣΝ θα συνεισφέρει επιπλέον €15, και έτσι οι οργανισμοί θα λάβουν €20 από την εν λόγω συμμετοχή).

