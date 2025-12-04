Ο SNF First Run, ο αγώνας που γιορτάζει την αλλαγή του χρόνου τρέχοντας, επιστρέφει! Ο πρώτος αγώνας δρόμου της χρονιάς SNF RUN: 2026 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Αναγέννηση & Πρόοδος, έρχεται και πάλι στο στολισμένο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Υποδέξου το νέο έτος με γιορτινές εκδηλώσεις και ένα εντυπωσιακό show πυροτεχνημάτων και, αμέσως μετά, λάβε θέση στον πιο εορταστικό αγώνα δρόμου 3 χλμ.

Ο αγώνας SNF RUN: 2026 FIRST RUN είναι ανοιχτός σε όλες και όλους και δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά, θα υπάρξει επίσημη χρονομέτρηση, ώστε να γνωρίζεις την επίδοσή σου στην κατάκτηση του πρώτου στόχου του έτους και γιατί όχι, την επόμενη χρονιά να επιδιώξεις να τον ξεπεράσεις.

Την οργανωτική επίβλεψη του αγώνα έχει η «Αναγέννηση & Πρόοδος» και το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο αγώνας πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Λίγα χιλιόμετρα, μεγάλος αντίκτυπος!

Στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του SNF RUN: 2026 FIRST RUN, οι δρομείς καλούνται να συνεισφέρουν με ελάχιστη συμμετοχή των €5 (ή παραπάνω για όποιον το επιθυμεί), για την ενίσχυση του έργου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Σπιτικό της Αγάπης».

Κάνε την εγγραφή σου εδώ ή επισκέψου το snf.org

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς:

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου, 00:04, στο ΚΠΙΣΝ

Ελάχιστο ποσό συνεισφοράς: €5

Λήξη εγγραφών: 25/12/2025