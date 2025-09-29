Με αφορμή την πολυετή συνεργασία τους, η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ και ο αγαπημένος chef, Σωτήρης Κοντιζάς, προσφέρουν σε νέους την ευκαιρία να σπουδάσουν δωρεάν και να ξεκινήσουν δυναμικά την καριέρα τους.

Η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ και ο Σωτήρης Κοντιζάς γιόρτασαν 8 χρόνια δημιουργικής συνεργασίας, προσφέροντας 8 πλήρεις υποτροφίες διετών σπουδών στη Μαγειρική, τη Ζαχαροπλαστική και τη Φιλοξενία σε νέους από όλη την Ελλάδα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης της Σχολής, με στόχο να στηρίξει ταλαντούχους ανθρώπους που διαθέτουν πάθος και όραμα για τον κλάδο, αλλά δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η διαγωνιστική διαδικασία αναπτύχθηκε σε δύο στάδια. Αρχικά, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες μαζί με την αίτηση συμμετοχής, να περιγράψουν συνοπτικά τη δική τους μοναδική οπτική για τον κόσμο του Τουρισμού και της Γαστρονομίας. Στη συνέχεια, ένα επίλεκτο team συνεργατών της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ, μαζί με τον καταξιωμένο chef, μελέτησε τις αιτήσεις των υποψηφίων, ξεχωρίζοντας την επικρατέστερη 20άδα.

Οι “Elite 20”, όπως χαρακτηρίστηκαν, προκρίθηκαν στο Bootcamp, με τον Σωτήρη Κοντιζά και μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί τους, τόσο διά ζώσης για τους διαμένοντες εντός Αττικής, όσο και online για εκείνους που βρίσκονταν στην περιφέρεια. Οι αντιδράσεις των νικητών κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τον ίδιο τον chef ήταν συγκινητικές.

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση των 8 ετών συνεργασίας που μετρά η ΑΚΜΗ με τον αγαπημένο chef. Οι δύο πλευρές έχουν σχεδιάσει και λανσάρει μια επιτυχημένη σειρά εκπαιδευτικών ενεργειών, ενώ παράλληλα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και τους νέους, στοχεύουν να δώσουν την ευκαιρία σε όσους ονειρεύονται να σπουδάσουν και να διεκδικήσουν μια ανταγωνιστική θέση στην αγορά.

Σημείο αναφοράς της πολυετούς συνεργασίας αποτελεί το ετήσιο POP–UP Restaurant Project που από κοινού οραματίστηκαν και υλοποιούν εδώ και χρόνια, το οποίο δίνει σε σπουδαστές Γαστρονομίας και Ξενοδοχειακών την ευκαιρία να βιώσουν τον απόλυτο παλμό λειτουργίας ενός fine dining εστιατορίου ως ενεργοί επαγγελματίες, με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μάλιστα να αποσπά Χρυσό Βραβείο για τον βιωματικό εκπαιδευτικό της χαρακτήρα στα «Education Leaders Awards 2025».