Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η Spartan υλοποιεί με συνέπεια δράσεις που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Με οδηγό το μότο «Σήμα Φροντίδας», η εταιρεία προχωρά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την καθημερινότητα και τις αξίες της νέας γενιάς.

Πρόσφατα, η Spartan στήριξε ενεργά την ομάδα handball του Ε.Σ.Ν. Βριλησσίων, καλύπτοντας το κόστος για την προμήθεια νέων αγωνιστικών στολών.

Μέσα από αυτή τη χορηγία, οι αθλητές της ομάδας απέκτησαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να συνεχίσουν την προσπάθειά τους με ανανεωμένη δυναμική και αυτοπεποίθηση.

Για τη Spartan, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν αποτελεί απλώς έναν όρο, αλλά μια διαρκή δέσμευση.

Με πράξεις που έχουν ουσία, η εταιρεία στέκεται δίπλα στον αθλητισμό και τους νέους ανθρώπους, προάγοντας αξίες όπως η πειθαρχία, η ευεξία και η ευγενής άμιλλα.