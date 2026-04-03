Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η Spartan υλοποιεί με συνέπεια δράσεις που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία.
Με οδηγό το μότο «Σήμα Φροντίδας», η εταιρεία προχωρά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την καθημερινότητα και τις αξίες της νέας γενιάς.
Πρόσφατα, η Spartan στήριξε ενεργά την ομάδα handball του Ε.Σ.Ν. Βριλησσίων, καλύπτοντας το κόστος για την προμήθεια νέων αγωνιστικών στολών.
Μέσα από αυτή τη χορηγία, οι αθλητές της ομάδας απέκτησαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να συνεχίσουν την προσπάθειά τους με ανανεωμένη δυναμική και αυτοπεποίθηση.
Για τη Spartan, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν αποτελεί απλώς έναν όρο, αλλά μια διαρκή δέσμευση.
Με πράξεις που έχουν ουσία, η εταιρεία στέκεται δίπλα στον αθλητισμό και τους νέους ανθρώπους, προάγοντας αξίες όπως η πειθαρχία, η ευεξία και η ευγενής άμιλλα.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply