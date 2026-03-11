Η Ημέρα του St. Patrick’s, η πιο εμβληματική γιορτή της Ιρλανδίας, αποτελεί κάθε χρόνο μια παγκόσμια αφορμή για γιορτή, μουσική και αυθεντικό Irish spirit. Φέτος, το Bushmills Irish Whiskey τιμά την ημέρα που έχει ταυτιστεί με την ιρλανδική κουλτούρα, προσκαλώντας το κοινό να σηκώσει το ποτήρι του σε μια γιορτή γεμάτη ιστορίες, στιγμές και παρέα.

Η 17η Μαρτίου, αφιερωμένη στον Άγιο Πατρίκιο, δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο: είναι μια εμπειρία, ένας τρόπος να γιορτάζουμε τη χαρά, τη συντροφικότητα και την αυθεντικότητα. Και το Bushmills, ως ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα στον κόσμο του Irish whiskey, βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της παράδοσης.

Το Bushmills παράγεται στο παλαιότερο αδειοδοτημένο αποστακτήριο whiskey στον κόσμο, με κληρονομιά που ξεπερνά τα 400 χρόνια, και συνεχίζει μέχρι σήμερα να εκπροσωπεί την αυθεντική τέχνη της ιρλανδικής απόσταξης. Η τριπλή απόσταξη χαρίζει χαρακτηριστική απαλότητα, η χρήση 100% βύνης κριθαριού προσδίδει βάθος και αρωματική πολυπλοκότητα, ενώ η ωρίμανση σε επιλεγμένα βαρέλια αναδεικνύει νότες μελιού, βανίλιας, φρούτων και διακριτικών μπαχαρικών.

Η St. Patrick’s Day είναι, πάνω απ’ όλα, μια γιορτή που ανήκει στους ανθρώπους της — και αυτό ακριβώς πρεσβεύει και το Bushmills: το να μένεις πιστός στον εαυτό σου, να γιορτάζεις με εκείνους που έχουν πραγματικά σημασία και να σηκώνεις το ποτήρι στις ιστορίες που θα διηγείσαι αύριο. Ένα whiskey που δεν «δηλώνει παρουσία» με υπερβολές, αλλά γίνεται φυσικά κομμάτι της στιγμής, είτε το απολαμβάνεις σκέτο είτε σε κλασικά serves και cocktails.

Η πιο «πράσινη» γιορτή του χρόνου επιστρέφει και φέτος με επιλεγμένα parties σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με το Bushmills Irish Whiskey στο επίκεντρο των εορτασμών, δίνοντας τον τόνο σε βραδιές με αυθεντική ιρλανδική διάθεση.