Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 21:00

Ο Στέφανος Μπαρμπαλιάς είναι συνθέτης, τραγουδοποιός, performer, sound designer και ηθοποιός, με πολυδιάστατη και διεθνώς αναγνωρισμένη παρουσία στη σύγχρονη μουσική και τέχνη. Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στο Ον Off Studio θα παρουσιάσει προσωπικές του συνθέσεις με αφορμή το νέο του άλμπουμ «A Taste of Salt».

Μαζί με εκλεκτούς μουσικούς, που έχουν χαράξει τη δική τους ξεχωριστή πορεία στην ελληνική εναλλακτική σκηνή, ο Στέφανος φέρνει στη σκηνή μια μοναδική μουσική εμπειρία. Οι συνθέσεις του αποτυπώνουν εικόνες της σύγχρονης ζωής, των σχέσεων, των συγκρούσεων και των αδιεξόδων, αλλά και την επιτακτική ανάγκη για επικοινωνία. Το αποτέλεσμα είναι μια λυτρωτική βουτιά στα βαθιά, με γεύση από αλάτι, που αγγίζει τόσο το συναίσθημα όσο και τη σκέψη.

Με τρία EP και τρία singles στο ενεργητικό του Nocturne (2017), Shark in a Pool (2022), Lullaby for Two (2023), Out of Faith (2024), Fixed on You (2025), Loss (2025) ο Στέφανος έχει καθιερωθεί ως ένας καλλιτέχνης με μοναδική φωνή και διεθνή αναγνώριση.

Το single του “Out of Faith” έχει ήδη αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές:

Dave Franklin: «Αν νομίζετε ότι η σύγχρονη ποπ μουσική έχει μειωθεί στο χαμηλότερο ηχητικό κοινό παρονομαστή, τότε το νέο single του Στέφανου, “Out of Faith”, θα επαναφέρει την πίστη σας στη μορφή της ποπ… Ρυθμίζει, κινεί, λικνίζεται και είναι φτιαγμένο από εξαιρετική ορχηστρική δουλειά, με φωνή που σου κοιτάει τα μάτια και σε καλεί να κινηθείς».

Jane Howkins: «Το “Out of Faith” ξεκινά με απίστευτα funky κιθάρα και ονειρικό μπάσο που ταιριάζει άψογα με τα ντραμς. Παρά τον θετικό ήχο, τα θέματα είναι μελαγχολικά, μιλώντας για τις ήσυχες μάχες της καθημερινής ζωής. Υπέροχο να ακούμε έναν σύγχρονο καλλιτέχνη να δοκιμάζει κάτι διαφορετικό».

Έχει εμφανιστεί σε venues και φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπως το Fringe Festival στη Σκωτία, το Sofar στην Ισπανία και στο Durban της Νότιας Αφρικής, ενώ έργα του ως συνθέτης και sound designer έχουν παρουσιαστεί σε κορυφαίους διεθνείς χώρους, όπως η Μπιενάλε της Βενετίας, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Μπιενάλε της Πράγας και το Onassis Cultural Centre. Το 2025 συμμετείχε στην ταινία Receptions, σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου.

Έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ και διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως το Edinburgh Festival Fringe, το Sofar Sounds στην Ισπανία και στο Durban της Νότιας Αφρικής, ενώ έργα του ως συνθέτης και sound designer έχουν παρουσιαστεί σε χώρους όπως η Μπιενάλε της Βενετίας, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Μπιενάλε της Πράγας και το Onassis Cultural Centre. Το 2025 συμμετείχε στην ταινία Receptions, σε σκηνοθεσία του Φίλιππος Τσίτος.

Μια βραδιά αφιερωμένη σε ένα νέο μουσικό έργο που κινείται με συνέπεια στον χώρο της σύγχρονης εναλλακτικής σκηνής, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά την πρόσφατη δημιουργική του πορεία μέσα από το «A Taste of Salt».

Info

Στέφανος Μπαρμπαλιάς: κιθάρα, πιάνο, φωνή

Κώστας Στεργίου: πλήκτρα

Πέτρος Λαμπρίδης: μπάσο

Νίκος Παπαβρανούσης: τύμπανα

Συντελεστές:

Φωτογραφίες: Μυρτώ Αποστολίδου

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

H μ/νια

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 21:00

Eίσοδος ελεύθερη Ι Απαραίτητη η κράτηση θέσης Ι Τηλέφωνο κρατήσεων: 697446653

Ov Off Studio: Φειδιππίδου 22, Αθήνα Ι 693 625 0571

Stefanos Barbalias Ι facebook I Instagram I spotify I youtube