Η Dirty Laundry παρουσιάζει με χαρά και υπερηφάνεια μια ιδιαίτερη συλλογή σε συνεργασία με το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Τρία ξεχωριστά κομμάτια — ένα Hoodie, ένα Longsleeve και ένα T–shirt — αποτελούν μια μοναδική limited edition σειρά που ενώνει τη μόδα με την αλληλεγγύη.

Η συλλογή ξεχωρίζει όχι μόνο για τον σκοπό της αλλά και για το δημιουργικό της αποτύπωμα:

Πάνω σε κάθε ρούχο έχουν τυπωθεί αυθεντικές ζωγραφιές που δημιούργησαν τα παιδιά του Ξενώνα «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ», μεταφέροντας τη δύναμη, την αισιοδοξία και τη δημιουργικότητά τους.

Με στόχο τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών που δίνουν τη δική τους μάχη, το 100% των εσόδων από τις πωλήσεις της συλλογής θα διατεθεί στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», ενισχύοντας το πολύτιμο έργο του για την αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου και τη φροντίδα των μικρών μαχητών.

Η συλλογή είναι διαθέσιμη μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων στα φυσικά καταστήματα Dirty Laundry, στο επίσημο e–shop της εταιρείας, καθώς και μέσω του site του eshop του Σωματείου https://eshop.elpida.org/ .

Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Dirty Laundry συνεχίζει να στηρίζει ενεργά κοινωφελείς δράσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η μόδα μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο και να αγγίζει ζωές.